Ловчев оценил переход Глушакова в «Ахмат»

Известный эксперт Евгений Ловчев высказал своё отношение о переходе футболиста Дениса Глушакова из московского «Спартака» в грозненский «Ахмат».

«Я думаю, что чеченцы дали Глушакову возможность заработать деньги. «Ахмат» — нормальная команда, Денис попадает к хорошему тренеру. Рахимов, на мой взгляд, — один из лучших специалистов. Глушакову там будет поспокойнее, болельщики отстанут, Денису это спокойствие и нужно. А любое поражение не будет рассматриваться как трагедия всей жизни, как это в «Спартаке» происходит. Думаю, это совершенно нормальный вариант», — цитирует Ловчева Sport24.

Денис Глушаков подписал с «Ахматом» контракт по схеме «1 + 1». С 2013 по 2019 год футболист выступал за московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что Глушаков стал игроком «Ахмата».