Глушаков стал игроком «Ахмата»
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- РИА Новости
«Денис Глушаков перешёл в «Ахмат». Игрок и клуб подписали контракт по схеме «1 + 1». Футболист присоединится к учебно-тренировочному сбору команды в субботу и начнёт подготовку к сезону. Добро пожаловать в «Ахмат», Денис!» — гласит запись в официальном Twitter-аккаунте «Ахмата».
Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В 2017-м футболист вместе с клубом стал чемпионом России.
Ранее Кудряшов признался, что мечтает поиграть в чемпионате Англии по футболу.