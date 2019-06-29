Глушаков стал игроком «Ахмата»

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Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков стал футболистом грозненского «Ахмата».
Глушаков стал игроком «Ахмата»
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Денис Глушаков перешёл в «Ахмат». Игрок и клуб подписали контракт по схеме «1 + 1». Футболист присоединится к учебно-тренировочному сбору команды в субботу и начнёт подготовку к сезону. Добро пожаловать в «Ахмат», Денис!» — гласит запись в официальном Twitter-аккаунте «Ахмата».

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В 2017-м футболист вместе с клубом стал чемпионом России.

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