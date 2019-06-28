Кудряшов признался, что мечтает поиграть в чемпионате Англии по футболу

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Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов рассказал, в каком клубе он хотел бы продолжить карьеру.
Кудряшов признался, что мечтает поиграть в чемпионате Англии по футболу
  • Reuters

«Я перешёл бы в любую команду РПЛ, если бы руководство и тренерский штаб хотели меня пригласить. «Зенит»? Конечно. А кто бы не захотел перейти в клуб, который стал чемпионом, постоянно участвует в еврокубках, один из топ-клубов», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».

Он отметил, что мечтает поиграть в Англии.

«Но мало ли чего я хочу. Ещё минимум четыре года я полон сил играть. Буду выступать там, где нужен. Футбольные мечты? Хочу поиграть в Лиге чемпионов. Когда стоишь на поле и играет гимн — это так круто, что не передать словами», — добавил 32-летний защитник.

За свою карьеру Кудряшов выступал за такие клубы, как «Рубин», «Спартак», «Ахмат», «Ростов», «Краснодар». Зимой 2019 года он пополнил состав турецкого «Истанбул Башакшехир», в составе которого провёл восемь матчей, забил один мяч и стал серебряным призёром турецкой Суперлиги.

Ранее Кудряшов рассказал о вариантах продолжения карьеры.

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