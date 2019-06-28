Кудряшов рассказал о вариантах продолжения карьеры

Бывший футболист турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Фёдор Кудряшов рассказал о пожеланиях при выборе нового клуба.

«Я свободный агент, буквально три дня назад начал сам готовиться, две недели отдыхал после матчей сборной. Один вариант продолжения карьеры есть — название клуба озвучивать не буду. Хотелось бы попасть в клуб, который ставит перед собой задачи, стремиться попасть в еврокубки, даже если в нынешнем году не будет там выступать. Однако самое главное — игровая практика», — сказал Кудряшов в интервью «Спорт-экспресс».

Также футболист сборной России добавил, что московское «Динамо» уже не рассматривается в качестве варианта для продолжения карьеры, так как клуб уже подписал двух игроков на позицию левого защитника.

Ранее Цорн заявил, что «Спартак» не сумел договориться с Кудряшовым.