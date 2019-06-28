Цорн заявил, что «Спартак» не сумел договориться с Кудряшовым

Спортивный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал о ходе переговоров с экс-футболистом турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Фёдором Кудряшовым.

«Мы интересовались Кудряшовым в качестве варианта на левый фланг обороны, где у нас есть определённый кадровый дефицит. Фёдор — достаточно возрастной игрок, в связи с чем не вписывался в нашу философию по комплектованию команды. Однако с учётом опыта и того, что Кудряшов является воспитанником «Спартака», а значит входит в список А в еврокубках, мы готовы были сделать исключение, однако не смогли договориться по условиям», — цитирует Цорна Sports.ru.

Фёдор Кудряшов перешёл в турецкий клуб зимой 2019 года. Россиянин отыграл восемь матчей за команду, после чего контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию.

Ранее сообщалось, что Каррера считает, что руководство «Спартака» ошиблось с его увольнением.