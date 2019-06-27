Каррера считает, что руководство «Спартака» ошиблось с его увольнением

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера считает, что руководство красно-белых приняло поспешное решение уволить его в октябре 2018 года.
Каррера считает, что руководство «Спартака» ошиблось с его увольнением
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«Я не чувствую себя обманутым, но таков футбол. Вы можете выиграть десять матчей подряд, но, если не будет результата, вас могут уволить. Считаю, что выбор руководства был неправильным, так как было достаточно времени, чтобы поменять курс, улучшить игру и место в турнирной таблице», — заявил итальянец ITASportPress.

Массимо Каррера занимал пост главного тренера «Спартака» с 2016 по 2018 год. За время работы с командой итальянец добился победы в чемпионате и Суперкубке России. Каррера был уволен 22 октября 2018 года после серии неудачных результатов.

Ранее сообщалось, что Каррера получил предложение от иранского клуба.

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