СМИ: Каррера получил предложение от иранского клуба

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера получил предложение от финалиста азиатской Лиги чемпионов — иранского «Персеполиса».

Как сообщает журналист Николо Шира, экс-тренер «Спартака» может продолжить карьеру в Иране. Итальянский специалист может возглавить действующего чемпиона страны — «Персеполис». По информации источника, иранцы предложили Каррере двухлетний контракт с зарплатой €4 млн.

В прошлом сезоне «Персеполис» выиграл чемпионат и Кубок страны, а также дошёл до финала азиатской Лиги чемпионов, где проиграл японской «Касиме Антлерс».

Ранее сообщалось, что Каррера может продолжить работу в итальянской Серии С.