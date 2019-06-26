СМИ: Каррера получил предложение от иранского клуба

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Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера получил предложение от финалиста азиатской Лиги чемпионов — иранского «Персеполиса».
СМИ: Каррера получил предложение от иранского клуба
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Как сообщает журналист Николо Шира, экс-тренер «Спартака» может продолжить карьеру в Иране. Итальянский специалист может возглавить действующего чемпиона страны — «Персеполис». По информации источника, иранцы предложили Каррере двухлетний контракт с зарплатой €4 млн.

В прошлом сезоне «Персеполис» выиграл чемпионат и Кубок страны, а также дошёл до финала азиатской Лиги чемпионов, где проиграл японской «Касиме Антлерс».

Ранее сообщалось, что Каррера может продолжить работу в итальянской Серии С.

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