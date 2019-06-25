СМИ: Каррера может продолжить работу в итальянской Серии С

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассматривается руководством клуба итальянской Серии С «Катания» в качестве претендента на должность главного тренера.

Как сообщает Catania46.net, Массимо Каррера вошёл в число претендентов на должность главного тренера клуба итальянской Серии С (третий дивизион) «Катания». По информации источника, основным кандидатом на пост считается Андреа Кампоне, однако экс-тренер «Спартака» также находится в коротком списке команды.

«Катания» не выступала в элитном дивизионе итальянского футбола с сезона-2013/14. Последним клубом Массимо Карреры был московский «Спартак», откуда специалист был уволен в октябре 2018 года.

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