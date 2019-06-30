«Спартак» одержал победу над ЦСКА на Кубке Париматч Премьер

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Московский «Спартак» обыграл столичный ЦСКА в матче второго тура товарищеского Кубка Париматч Премьер в Австрии.
«Спартак» одержал победу над ЦСКА на Кубке Париматч Премьер
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Встреча прошла в Пёллау и завершилась со счётом 3:1.

В составе красно-белых отличились Зелимхан Бакаев, Илья Гапонов и Софьян Ханни. У армейцев единственный мяч был забит благодаря автоголу Александра Ломовицкого.

На 44-й минуте ЦСКА остался в меньшинстве после удаления Кирилла Набабкина.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Краснодаром» 4 июля, а ЦСКА 3 июля встретится с «Ростовом».

Ранее «Краснодар» разгромил «Ростов» на Кубке Париматч Премьер.

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