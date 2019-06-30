«Спартак» одержал победу над ЦСКА на Кубке Париматч Премьер
- @fcsm_official
Встреча прошла в Пёллау и завершилась со счётом 3:1.
В составе красно-белых отличились Зелимхан Бакаев, Илья Гапонов и Софьян Ханни. У армейцев единственный мяч был забит благодаря автоголу Александра Ломовицкого.
На 44-й минуте ЦСКА остался в меньшинстве после удаления Кирилла Набабкина.
В следующем матче «Спартак» сыграет с «Краснодаром» 4 июля, а ЦСКА 3 июля встретится с «Ростовом».
Ранее «Краснодар» разгромил «Ростов» на Кубке Париматч Премьер.