Отъезд Зе Луиша, расставание с Маркизио и уход Кварацхелии: что происходит на трансферном рынке РПЛ

«Спартак» объявил об уходе нападающего Зе Луиша в португальский «Порту». С именитым иностранцем расстался и «Зенит»: из-за проблем со здоровьем контракт с клубом досрочно расторг Клаудио Маркизио. А главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что не смог сдержать слёз, когда узнал, что команду покидает молодой грузин Хвича Кварацхелия.

«Горжусь, что играл за «Спартак». Если что было не так — простите»

Для российских футбольных болельщиков начало недели получилось достаточно богатым на события, а последней громкой новостью стал уход из «Спартака» нападающего Зе Луиша.

Информация о том, что форвард может перейти в «Порту», появилась ещё в начале июня, а владелец клуба Леонид Федун после победы над ЦСКА на Кубке Париматч Премьер прямо заявил, что кабовердианец готов уйти, «если будет хорошее предложение».

В результате оно действительно поступило от «Порту», и красно-белые согласились продать одного из своих лидеров. О сумме трансфера не сообщается. По сведениям СМИ, она составила €10 млн.

Сам Зе Луиш, прощаясь с партнёрами на тренировке в Австрии, не сумел сдержать слёз. В «Спартаке» нападающий провёл четыре года и стал вместе с командой чемпионом и обладателем Суперкубка страны. Всего в составе красно-белых 28-летний футболист сыграл 109 матчей, в которых забил 35 мячей.

Зе на тренировке утром попрощался с командой и уехал. Удачи в «Порту» Бонифаций! pic.twitter.com/ieWwvbM3aW — Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) 2 июля 2019 г.

«Я хочу поблагодарить всех за поддержку, которую мне здесь оказывали. Спасибо за все моменты, через которые мы прошли вместе. Не люблю прощаться, очень грустно… Но могу сказать, что останусь болельщиком «Спартака» на всю жизнь. Продолжайте бороться и отдавать все силы этому клубу, побеждайте! Горжусь, что играл за «Спартак». Если что было не так — простите. Спасибо всем и удачи!» — приводит слова Зе Луиша официальный сайт красно-белых.

Переход в «Порту» видится для него вполне логичным шагом, ведь именно в чемпионате Португалии Зе Луиш начинал карьеру и сделал себя имя.

Помимо нападающего из Кабо-Верде «Спартак» в ближайшее время может покинуть итальянский защитник Сальвторе Боккетти. Сообщается, что его попытается вернуть «Дженоа». Контракт опытного футболиста с клубом истёк 1 июля, а о пролонгации соглашения красно-белые не сообщали.

Третий хорват для ЦСКА

Между тем принципиальный соперник «Спартака» ЦСКА ожидаемо укрепил свои ряды молодым центральным защитником из Хорватии Звонимиром Шарлией. 22-летний игрок будет выступать за армейцев на правах аренды до конца сезона-2019/20. При этом столичный клуб включил в договор пункт о первоочередном выкупе футболиста.

В минувшем сезоне чемпионата Хорватии Шарлия провёл 31 матч в составе команды «Славен Белупо», в которой отметился двумя результативными передачами, а также получил 11 жёлтых и две красные карточки.

Любопытный факт: в ЦСКА Звонимир стал уже третьим хорватом после Николы Влашича и Кристияна Бистровича.

А вот один из лидеров команды Фёдор Чалов, если верить сообщениям иностранной прессы, может покинуть армейцев и перейти в итальянский «Лацио» или испанскую «Валенсию». Впрочем, представитель футболиста Шандор Варга эту информацию не подтвердил.

«Чалов — лучший бомбардир РПЛ. Многие клубы им интересуются и следят за ним. Но конкретных переговоров с «Валенсией» и «Лацио» мы не ведём. Сначала переговоры должны начаться между двумя клубами, а из ЦСКА к нам не обращались», — приводит слова агента «Чемпионат».

«Вы помогали мне двигаться вперёд»

А вот действующий чемпион «Зенит» пока продолжает лишь нести потери. Так, компанию футболистам, покинувшим клуб на правах свободных агентов, составил именитый итальянец Клаудио Маркизио.

Экс-полузащитник «Ювентуса» пополнил состав питерцев в начале сентября 2018-го, а контракт с ним был подписан на два года. По слухам, оклад вице-чемпиона Европы составил €6 млн за сезон.

Однако заиграть в России Маркизио так и не удалось. Продемонстрировать всё своё мастерство ему помешали хронические проблемы со здоровьем. Весной Клаудио перенёс очередную операцию на колене и на поле больше не появлялся.

В результате клуб и футболист пришли к совместному решению о расторжении соглашения, а итальянец тепло попрощался с питерскими болельщиками.

«Вы помогали мне двигаться вперёд в весьма непростой период моей жизни. Вы заставили меня почувствовать себя важным, вы меня приняли, вы согрели моё сердце. Давай, «Зенит», вперёд к победе, сегодня и всегда», — написал Маркизио в Instagram.

А вот новичков в составе «Зенита» по-прежнему нет, если не считать вернувшихся из аренды футболистов, хотя до матча за Суперкубок с «Локомотивом» осталось меньше недели.

Тем не менее пресса с завидной регулярностью «отправляет» в клуб тех или иных футболистов, в основном легионеров. По последним слухам, сине-бело-голубые готовы заплатить €12 млн за бразильского защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса и €10 млн — за австралийского опорника «Селтика» Томаса Рогича.

«После ухода Кварацхелии слёзы потекли из глаз»

Без потерь не обошёлся и соперник «Зенита» по матчу за Суперкубок — «Локомотив». В понедельник команду неожиданно покинул молодой грузинский талант Хвича Кварацхелия, хотя подписание с ним полноценного контракта казалось делом практически решённым.

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18-летний полузащитник перешёл в стан железнодорожников из «Рустави» в феврале на правах аренды и проявил себя с наилучшей стороны. В десяти матчах за команду он забил один мяч и стал обладателем Кубка России.

Уход грузина стал полной неожиданностью для клуба. Председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков заявил, что контракт с Кварацхелией «был одобрен всеми сторонами и ожидал лишь технического подписания».

А Юрий Сёмин признался, что был разочарован отъездом перспективного футболиста.

«Для нас уход Кварацхелии — большая неожиданность. Я был уверен, что мы подпишем соглашение. Он суперталантливый парень. За эти полгода, что он с нами провёл, мы много работали, много труда вложили в его развитие. Из-за его ухода у меня слёзы потекли», — заявил Сёмин.

А уже на следующий день в СМИ рассказали о возможном переходе Хвичи в «Рубин». На портале Transfermakt профиль игрока уже помещён в соответствующую команду. Впрочем, в казанском клубе официально о подписании пока не сообщали.

Два новичка в «Сочи» и один — в «Динамо»

Незадолго до начала чемпионата укреплять свои ряды принялся и новичок РПЛ «Сочи». Во вторник в команду из «Зенита» перешли сразу два футболиста оборонительного плана: центральный защитник Иван Новосельцев и правый защитник Ибрагим Цаллагов. Оба в прошлом сезоне в составе питерцев не выступали и находились в аренде.

Также состав «Сочи» может пополнить экс-голкипер сборной России Сослан Джанаев. Летом у вратаря закончился срок действия контракта с польской «Медзью» и в настоящее время он находится в поисках новой команды. Отмечается, что футболист уже находится на сборе коллектива Александра Точилина и готов подписать соглашение.

Между тем «Крылья Советов», с трудом сохранившие прописку в РПЛ по итогам прошлого сезона, остались без Рамиля Шейдаева. Чемпион Европы среди юношей подписал контракт с «Динамо». Таким образом, поклонники бело-голубых дождались обещанного новым руководством подкрепления в линию атаки.

Другого участника стыковых матчей за право остаться в элите — «Уфу» — покинул опорный полузащитник Иван Пауревич, который пополнил состав команды ещё в 2014-м. Хорват перебрался в клуб второй Бундеслиги «Зандхаузен», цвета которого защищает российский защитник Александр Жиров.