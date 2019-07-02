«Спартак» подтвердил согласование трансфера Зе Луиша в «Порту»

Московский футбольный клуб «Спартак» официально объявил о достижении соглашения с португальским «Порту» по трансферу нападающего Зе Луиша.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, официально трансфер вступит в силу после успешного прохождения игроком медосмотра.

Условия, на которых Зе Луиш перешёл в «Порту», не разглашаются.

28-летний форвард играл за «Спартак» с 2015 года. Он провёл 109 матчей за красно-белых, в которых забил 35 мячей и отдал 25 голевых передач. В составе московского клуба он стал чемпионом РПЛ и обладателем Суперкубка России.

Ранее сообщалось, что агент не исключает трансфер Чалова из ЦСКА в летнее межсезонье.