Агент не исключает трансфер Чалова из ЦСКА в летнее межсезонье

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Известный футбольный агент Шандор Варга высказал мнение о возможном переходе форварда московского ЦСКА в один из европейских клубов в летнее межсезонье.
Агент не исключает трансфер Чалова из ЦСКА в летнее межсезонье
  • Reuters

«Никогда не говори «никогда». Он в хорошем клубе с качественным менеджментом и хорошим тренером. Чалов ещё не перерос РПЛ, спешить не надо. Но когда мы устраивали трансфер Аршавина, трансферные окна везде закрылись, но мы успели. Всё может произойти. Но для нас важно, чтобы Чалов ушёл именно туда, где будут наилучшие условия для его карьерного роста», — приводит слова Варги «Чемпионат».

21-летний Чалов является воспитанником ЦСКА, дебютировал в основной команде армейцев в 2016 году. С тех пор он принял участие в 86 матчах во всех турнирах и записал в свой актив 30 голов и 14 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Чалов попал в сферу интересов «Лацио» и «Валенсии».

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