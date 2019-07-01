«Зенит» расторг контракт с футболистом Маркизио

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Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о расторжении контракта с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио.
«Зенит» расторг контракт с футболистом Маркизио
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«Клаудио Маркизио покидает «Зенит». Сине-бело-голубые и итальянский полузащитник достигли соглашения о досрочном прекращении контракта», — говорится в сообщении в Twitter клуба с берегов Невы.

Маркизио стал игроком «Зенита» в 2018 году после ухода из «Ювентуса», за который выступал около 12 лет. 

В минувшем сезоне хавбек сыграл девять матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил два мяча.

Ранее полузащитник Алексей Сутормин объяснил, почему перешёл в «Рубин», а не в «Зенит».

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