Сутормин объяснил, почему перешёл в «Рубин», а не в «Зенит»
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- РИА Новости
«Просто я оказался там, где был нужнее, наверное. И где во мне были заинтересованы: тренеры, руководители и сам клуб. Тут больше нечего комментировать. Я оказался в «Рубине», отчего очень счастлив», — цитирует Сутормина «Бизнес Online».
В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сутормин сыграл 29 матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Рубин» приобрёл ещё одного футболиста «Оренбурга».