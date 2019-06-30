Сутормин объяснил, почему перешёл в «Рубин», а не в «Зенит»

Полузащитник Алексей Сутормин объяснил, почему перешёл из «Оренбурга» в казанский «Рубин», а не в петербургский «Зенит».

«Просто я оказался там, где был нужнее, наверное. И где во мне были заинтересованы: тренеры, руководители и сам клуб. Тут больше нечего комментировать. Я оказался в «Рубине», отчего очень счастлив», — цитирует Сутормина «Бизнес Online».

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сутормин сыграл 29 матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Рубин» приобрёл ещё одного футболиста «Оренбурга».