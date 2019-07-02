«С именем Чалова связано будущее нашего футбола»: Бышовец о премии лучшему молодому игроку и новом лимите на легионеров

Фёдор Чалов — лучший молодой игрок России и очень выделяется на фоне сверстников. Об этом в интервью RT рассказал залуженный тренер СССР Анатолий Бышовец. Отметим, что его именем названа новая премия выдающимся отечественным футболистам в возрасте до 21 года. Опытный наставник оценил шансы Магомеда Шапи Сулейманова и Ивана Игнатьева проявить свой талант в Европе, а также поразмышлял о перспективах развития юных игроков РПЛ в связи принятием нового лимита на легионеров.

«Для меня это честь и очередной вызов одновременно»

— Расскажите, кто предложил учредить приз лучшему молодому игроку чемпионата и назвать его в вашу честь?

— Если честно, для меня всё это стало большой неожиданностью. Мне позвонил глава профсоюза российских футболистов и тренеров Владимир Леонченко и сообщил о решении учредить эту премию. Безусловно, это приятный сюрприз, честь для меня и очередной вызов одновременно. Что касается самой идеи ежегодно отмечать лучшего молодого игрока, то считаю её правильной, ведь она уходит корнями в нашу историю и богатые традиции юношеских турниров.

— Но почему выбрали именно вас?

— Леонченко мотивировал это тем, что я и сам когда-то получил приз лучшего бомбардира чемпионата. Кроме того, за моими плечами огромный тренерский опыт. Выходит, оставил свой след как на поле, так и на тренерском мостике. К тому же, думаю, важную роль сыграло и моё отношение к футболу — для меня это служение. Да, мне уже давно за семьдесят, и оглядываясь на свою полувековую карьеру, я вижу себя в молодом поколении, в своих учениках, в людях, с которыми мне довелось работать.

— А кем из учеников гордитесь больше всего?

— За годы работы перед моими глазами прошло много талантливых молодых игроков, представляющих разные поколения. Целая плеяда футболистов, к воспитанию и открытию которых я считаю себя причастным. В советский период это Алексей Михайличенко и Игорь Добровольский, мои олимпийские чемпионы. С ними начал работать в двенадцать и шестнадцать лет соответственно. Затем была сборная СССР с Игорем Шалимовым, Игорем Колывановым, Ахриком Цвейбой и многими другими ребятами. После сборная России с Виктором Онопко, Дмитрием Аленичевым, Валерием Карпиным, Александром Мостовым и Сергеем Семаком.

— Вы назвали своими учениками футболистов, которые уже сами успешно работают в РПЛ в роли тренеров. Как относитесь к тому, что лучшего молодого игрока будут выбирать не они, а действующие футболисты лиги старше 28 лет?

— С одной стороны, мне ближе формат, когда ребят оценивают тренеры. Но если посмотреть на это под иным углом, то очевидны другие факты. Например, то, что действующие футболисты знают своих молодых партнёров не только как спортсменов, но и как людей, так что при голосовании будут учитывать не только игровые качества.

— Что на данный момент известно о ходе голосования и рейтингах футболистов?

— Информация пока непубличная. Так что раньше времени не будем никому отдавать лавры победителя.

«Благодаря Ахметову и Облякову смена поколений в ЦСКА проходит безболезненно»

— А на ваш взгляд, кто стал лучшим молодым игроком прошедшего сезона?

— Я выделю армейца Фёдора Чалова. Лично у меня есть все основания полагать, что именно с его именем связано будущее нашего футбола. Вижу в этом игроке очень большие перспективы. Я говорю и о клубе, и о нашей национальной команде.

— А как быть с его эмоциональной нестабильностью, которую признаёт даже главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко?

— Это же не повод не признавать его лучшим! Глупо закрывать глаза на сильные качества этого молодого нападающего. Да, общественное признание для него, безусловно, стало испытанием, но давайте дадим ему возможность пройти его с достоинством. Рано или поздно ему всё равно придётся преодолевать эти горнила, так что чем быстрее это произойдёт, тем лучше будет и для него, и для всех нас. Главное — научиться бороться с самим собой.

— Неужели никто кроме Чалова не заслуживает звания лучшего в своём возрасте? Что думаете об игре Ильзата Ахметова, Ивана Облякова, Александра Максименко и Михаила Игнатова?

— Эти ребята — достойные кандидаты. Но в игре Чалова уже сегодня, несмотря на возраст, присутствуют признаки большого футболиста. Он — игрок основы ЦСКА, привлекается в сборную и полностью отвечает всем требованиям тренеров ЦСКА и национальной команды. Но вы правы, Обляков и Ахметов не могут не обращать на себя внимание. Благодаря всем этим ребятам смена поколений в ЦСКА происходит не столь болезненно.

Кстати, своими достижениями они отчасти мотивируют и Чалова. Это хорошая внутренняя конкуренция, которая не только подстёгивает Фёдора, но обязывает его удерживать звание лучшего среди сверстников. К слову, вы вспомнили Игнатова из «Спартака», но ведь есть ещё и Иван Игнатьев из «Краснодара»...

— Его игру высоко оценил и шведский легионер «южан» Кристоффер Ольссон. Он уверен, что Ивану и Магомеду Шапи Сулейманову стоит попробовать свои силы в Европе. Что скажете?

— У этих футболистов есть все качества, чтобы успешно проявить себя в клубах Старого Света. Оба действительно демонстрируют качественный футбол и отличное мастерство на поле.

«Желание уехать играть в Европу не прихоть, а показатель востребованности»

— Но разве это правильно, что совсем молодые спортсмены, ещё не закрепившиеся в РПЛ, уже мечтают попробовать свои силы за границей?

— Отъезд за рубеж это не прихоть, не слепое желание следовать моде, а показатель востребованности. Европа — это признание и исключительность, которой сейчас очень не хватает нашему футболу. К слову, в начале 90-х целая плеяда отечественных игроков из сборной успешно заиграла в Европе.

Так что стремление уехать туда осуждать не стоит. Мечтая о чемпионатах других стран, наши ребята растут и развиваются. Но им стоит помнить, что это очень непростой шаг, что им придётся сложно. Дело не только в футболе, но и в другой ментальности новых партнёров. Для того, чтобы уехать и успешно там заиграть, нужно научиться быть профессионалами во всём. Например, Карпину и Мостовому в Испании было просто, они смогли адаптироваться к новой жизни, а вот Андрею Аршавину в «Арсенале» пришлось нелегко.

— РФС в последнее время уделяет много внимания поддержке и развитию молодых футболистов. Новый лимит на легионеров во многом был принят в интересах подрастающего поколения игроков РПЛ. Согласны?

— Если честно, дела иностранных игроков меня не так сильно волнуют. Хочется обратить внимание на другое, на то, как формируются составы наших команд. По моему мнению, обязательно должны играть клубные воспитанники. Ребята, которые родились в том или ином городе, закончили местную футбольную академию. Без подобной социальной лестницы всё теряет смысл. Хочется верить, что перекоса в сторону засилья легионеров не повторится. Мы потеряли очень много талантливых ребят, ведь места, которые могли бы занять игроки из юношеской и молодёжной сборных страны, достаются иностранцам. А ведь сборные Германии и Испании, например, во многом успешны именно благодаря тому, что имеют качественный и обильный приток хорошо подготовленной молодёжи. Мы должны следовать подобной схеме.

— Но ведь с новым лимитом мест в заявке для россиян как раз станет больше…

— Да, и я говорил об этом много лет подряд. Мы были слишком расточительны, скупая игроков из других чемпионатов и жертвуя своими. А многие наши молодые ребята так и не смогли вырасти без игровой практики в основном составе. Юные футболисты должны чувствовать веру тренера и понимать, что на них лежит ответственность. Конечно, купить готового и сформировавшегося иностранца проще, чем вырастить и воспитывать своего, но по практике большинство легионеров, выступавших в РПЛ, так и не оправдали возложенных на них надежд.