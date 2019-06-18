В России учредили премию лучшим молодым футболистам до 21 года
- Федор Чалов
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Лауреатов премии будут выбирать выступающие в РПЛ российские футболисты в возрасте старше 28 лет. Профсоюз составит список кандидатов на почётное звание, после чего действующие спортсмены должны будут выбрать трёх игроков, ярче других проявивших себя в прошедшем сезоне.
Процедура голосования и подведение итогов пройдут с 19 июня по 12 июля.
Ранее сообщалось, что голкипер Игорь Акинфеев стал лауреатом премии ЦСКА в номинации «Спортивный подвиг года».