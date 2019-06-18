В России учредили премию лучшим молодым футболистам до 21 года

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Профсоюз футболистов и тренеров России учредил премию лучшим молодым российским игрокам в возрасте до 21 года, названную в честь заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера СССР Анатолия Бышовца.
В России учредили премию лучшим молодым футболистам до 21 года
  • Федор Чалов
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Лауреатов премии будут выбирать выступающие в РПЛ российские футболисты в возрасте старше 28 лет. Профсоюз составит список кандидатов на почётное звание, после чего действующие спортсмены должны будут выбрать трёх игроков, ярче других проявивших себя в прошедшем сезоне.

Процедура голосования и подведение итогов пройдут с 19 июня по 12 июля.

Ранее сообщалось, что голкипер Игорь Акинфеев стал лауреатом премии ЦСКА в номинации «Спортивный подвиг года».                                    

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