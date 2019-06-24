Гончаренко: в скором времени увидим Головина на ведущих ролях

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что регулярно общается с полузащитником «Монако» Александром Головиным, и рассказал о его перспективах.

«Созваниваемся с Головиным. Если мне удаётся посмотреть его матч, можем обменяться мнениями по поводу того или иного эпизода. В любом случае он нам не чужой, ведь он оставил яркий след в ЦСКА», — заявил специалист в интервью RT.

Также Гончаренко подчеркнул, что с пониманием отнёсся к решению игрока остаться в «Монако».

«Не надо забывать, что его команда боролась за выживание и в целом у неё получился непростой сезон. До этого они претендовали на самые высокие места в турнирной таблице, успешно выступали в Лиге чемпионов. А потом всё поменялось. Однако это может произойти с любым коллективом. Поэтому нам остаётся надеяться на то, что в скором времени мы увидим прежний «Монако» и Головина на ведущих ролях», — добавил тренер.

Ранее Гончаренко рассказал, как отнёсся к тому, что защитник команды Родриго Бекао подписался на страницу «Спартака» в социальных сетях.