Гончаренко: в скором времени увидим Головина на ведущих ролях

Короткая ссылка
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что регулярно общается с полузащитником «Монако» Александром Головиным, и рассказал о его перспективах.
Гончаренко: в скором времени увидим Головина на ведущих ролях
  • ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Созваниваемся с Головиным. Если мне удаётся посмотреть его матч, можем обменяться мнениями по поводу того или иного эпизода. В любом случае он нам не чужой, ведь он оставил яркий след в ЦСКА», — заявил специалист в интервью RT

Также Гончаренко подчеркнул, что с пониманием отнёсся к решению игрока остаться в «Монако».

«Не надо забывать, что его команда боролась за выживание и в целом у неё получился непростой сезон. До этого они претендовали на самые высокие места в турнирной таблице, успешно выступали в Лиге чемпионов. А потом всё поменялось. Однако это может произойти с любым коллективом. Поэтому нам остаётся надеяться на то, что в скором времени мы увидим прежний «Монако» и Головина на ведущих ролях», — добавил тренер. 

Ранее Гончаренко рассказал, как отнёсся к тому, что защитник команды Родриго Бекао подписался на страницу «Спартака» в социальных сетях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить