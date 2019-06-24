Гончаренко о подписке Бекао на страницу «Спартака» в Instagram: у них там свой мир

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как отнёсся к тому, что защитник команды Родриго Бекао подписался на страницу «Спартака» в социальных сетях.

«Когда мы перестанем шутить, смеяться и делать глупости, значит, мы постарели. А вообще считаю активную жизнь в сети нормальным явлением. Атлеты подписываются на кого-то, затем отписываются, у них там свой мир. Мне на это не хватает времени. Но если игроку это интересно, то я не буду ему запрещать. Самое главное, чтобы это не препятствовало тренировочному процессу и выступлению в команде», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Гончаренко рассказал о возможном отъезде Чалова в Европу.