Гончаренко о подписке Бекао на страницу «Спартака» в Instagram: у них там свой мир

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как отнёсся к тому, что защитник команды Родриго Бекао подписался на страницу «Спартака» в социальных сетях.
Гончаренко о подписке Бекао на страницу «Спартака» в Instagram: у них там свой мир
  • РИА Новости

«Когда мы перестанем шутить, смеяться и делать глупости, значит, мы постарели. А вообще считаю активную жизнь в сети нормальным явлением. Атлеты подписываются на кого-то, затем отписываются, у них там свой мир. Мне на это не хватает времени. Но если игроку это интересно, то я не буду ему запрещать. Самое главное, чтобы это не препятствовало тренировочному процессу и выступлению в команде», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Гончаренко рассказал о возможном отъезде Чалова в Европу.

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