Гончаренко рассказал о возможном отъезде Чалова в Европу

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал возможный переход лучшего бомбардира команды Фёдора Чалова в сильный европейский чемпионат.
Гончаренко рассказал о возможном отъезде Чалова в Европу
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«Болельщики советуют ему уехать? Это нормальная ситуация, было бы хуже, если бы этого не происходило. Но вопрос заключается в готовности и желании самого футболиста представлять ту или иную команду, работать под руководством определённого специалиста и в конкретном чемпионате. Что касается Чалова, на мой взгляд, ему необходимо сосредоточиться на выступлении за ЦСКА и не думать о трансфере. Но если подходящий ему вариант появится, мы его отпустим», — заявил специалист в интервью RT. 

При этом Гончаренко отметил, что нападающий адекватно оценивает свою ситуацию.

«Чалов — умный парень, он сам всё понимает. Вы не думайте, он не сидит сложа руки в ожидании предложения от других клубов. Работает, как и все, готовится к новому сезону», — добавил тренер. 

Ранее Гончаренко объяснил, почему в клубе практически не возникает крупных публичных скандалов.

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