Гончаренко: в ЦСКА всё работает чётко по вертикали, нет никаких советов директоров

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему в клубе практически не возникает крупных публичных скандалов.
Гончаренко: в ЦСКА всё работает чётко по вертикали, нет никаких советов директоров
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«Это заслуга руководства, да и в целом нашего общего видения на футбол. Если какие-то конфликты возникают, мы гасим их внутри или просто оперативно предотвращаем. Возможно, у нас просто нет таких течений, способных использовать прессу или иные ресурсы для решения своих задач. Работаем в унисон, не подбрасываем журналистам внутреннюю информацию, чтобы нам потом перемывали кости», — заявил специалист в интервью RT. 

При этом Гончаренко назвал структуру управления клубом предельно простой. 

«У нас всё работает чётко по вертикали. Есть президент Евгений Гинер, за ним следует генеральный директор Роман Бабаев, после главный тренер. Нет никаких советов директоров, бесчисленного количества других функционеров, которые не всегда смотрят в одном направлении. Если можно так сказать, у нас облегчённая модель управления. И она работает, раз вы спрашиваете о положительной репутации клуба», — добавил тренер.

Ранее Гончаренко рассказал, как ЦСКА удалось сохранить Влашича.

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