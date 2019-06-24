Гончаренко рассказал, как ЦСКА удалось сохранить Влашича

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, за счёт чего армейцам удалось сохранить в команде Николу Влашича.
Гончаренко рассказал, как ЦСКА удалось сохранить Влашича
  • ©Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

«Такие игроки, как Никола, что называется, делают разницу, на них приходят смотреть болельщики, их любят, ими восхищаются. Для нас факт выкупа прав на него важен с психологической точки зрения. Не надо думать о том, что он уйдёт по окончании аренды. Теперь он с нами всерьёз и надолго. Не буду скрывать, что был в курсе всех нюансов переговоров. Хочу отметить, что Влашич сам хотел остаться. При таком желании игрока для успешного завершения трансфера остаётся решить лишь технические моменты», — заявил специалист в интервью RT. 

Также, по словам Гончаренко, легионеры ЦСКА остались в восторге от инфраструктуры, которая была подготовлена в России к чемпионату мира-2018.

«Это касается не только Влашича. Хёрдур Магнуссон и Родриго Бекао, буквально открыв рот от удивления, смотрели на стадионы в Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Банально прозвучит, но вся эта инфраструктура является дополнительной мотивацией для футболистов. Играя в таких условиях, они хотят проявить себя во всей красе», — добавил тренер. 

Ранее Гончаренко рассказал, в какой форме находятся его подопечные после летнего отпуска. 

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