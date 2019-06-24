Гончаренко: состояние футболистов ЦСКА оцениваю как хорошее

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, в какой форме находятся его подопечные после летнего отпуска.
Гончаренко: состояние футболистов ЦСКА оцениваю как хорошее
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«Хорошее — с точки зрения как психологии, так и «физики». Никто не успел растерять форму — слишком короткие каникулы. Думаю, такая же ситуация и в других командах, ведь в этом году чемпионат стартует довольно рано. Никаких секретных методик при подготовке не используем. Мы открыты для всех, в том числе и для прессы», — заявил специалист в интервью RT.

Также Гончаренко прокомментировал участие ЦСКА в товарищеском Кубке «Матч Премьер».

«Безусловно, градус нашего противостояния со «Спартаком» на этом турнире будет ниже, чем в официальных встречах чемпионата. Для нас это действительно больше возможность вкатиться в сезон и отработать пройденный за сборы материал. Мы готовим команду к соревновательному году, а не к отдельным соперникам или конкретному турниру. Хотя ждём в Австрии большое количество болельщиков, которые создадут необходимую атмосферу», — добавил тренер. 

Ранее Дзагоев рассказал, как проходили переговоры с ЦСКА по новому контракту.

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