Дзагоев рассказал, как проходили переговоры с ЦСКА по новому контракту

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Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, как проходили переговоры о продлении контракта.
Дзагоев рассказал, как проходили переговоры с ЦСКА по новому контракту
  • РИА Новости

«Переговоры на самом деле были долгими. Впервые за время в ЦСКА. Обычно мы обо всём договаривались быстро. Сейчас мысли только о том, чтобы восстановиться, набрать хорошую форму и играть в футбол. Во время сборов договорённость уже была достигнута. Но, скажем так, травма внесла свои коррективы», — приводит слова Дзагоева Sport24.

28-летний хавбек получил травму передней крестообразной связки правого колена во время февральского тренировочного сбора команды и перенёс операцию. Его контракт с клубом истекал летом 2019 года, но в итоге был продлён на два сезона.

Ранее сообщалось, что ЦСКА выкупил Влашича у «Эвертона».

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