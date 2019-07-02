«Зенит» объявил об уходе Новосельцева

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Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из команды защитников Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова.
«Зенит» объявил об уходе Новосельцева
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Как сообщает пресс-служба «Зенита», оба игрока продолжат карьеру в футбольном клубе «Сочи».

Подробности соглашений не уточняются.

Новосельцев перешёл в «Зенит» летом 2016 года и сыграл всего девять матчей. С января 2018 года он на правах аренды выступал за тульский «Арсенал», махачкалинский «Анжи» и «Ростов».

Цаллагов стал игроком «Зенита» зимой 2016 года, сыграл восемь матчей и записал в свой актив одну результативную передачу. Последние два сезона он отыграл на правах аренды в «Динамо» и «Рубине».

Ранее сообщалось, что «Спартак» подтвердил согласование трансфера Зе Луиша в «Порту».

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