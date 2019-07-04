Футболист «Краснодара» Ари заявил, что чувствует себя русским

Натурализованный нападающий «Краснодара» и сборной России по футболу Ари заявил, что чувствует себя русским.

«Россия и Краснодар — просто мой второй дом. Со «Спартаком» играл в ЛЧ, с «Локо» победил в Кубке и чемпионате, с «Краснодаром» ещё многого добьюсь. Если говорить честно, то чувствую, что я — русский. И очень горд, что получил паспорт и дебютировал в сборной», — цитирует Ари «Чемпионат».

Он признался, что раньше и подумать не мог, как перевернётся его жизнь, но именно в России он чувствует себя счастливым. По его словам, ощущать себя русским для него означает любовь к стране, уважение её истории и помощь людям.

Ари дебютировал за сборную России в 2018 году. Он провёл за национальную команду два матча.

Ранее футболист «Краснодара» Вандерсон также выразил желание выступать за сборную России.