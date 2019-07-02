Футболист «Краснодара» Вандерсон выразил желание выступать за сборную России

Бразильский полузащитник «Краснодара» Вандерсон заявил, что ему нравится игра сборной России по футболу.

«Помню, что на вопрос о сборной России я отвечал: «Почему бы и нет». Мне нравится страна, это мой второй дом, я чувствую себя здесь хорошо. Сборная России — интересная команда, мне она нравится. Могу повторить всё то же, что я говорил и раньше. Это здорово — играть за сборную и приносить радость людям, болеющим за неё», — цитирует Вандерсона ТАСС.

Также бразилец добавил, что Ари и Гилерме с тёплыми чувствами отзываются об игре за сборную России.

Ранее сообщалось, что Аленичев попал в базу данных судебных приставов.