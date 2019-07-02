Аленичев попал в базу данных судебных приставов

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Бывший российский футболист и экс-тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев не выплатил штраф, наложенный на него в ноябре 2018 года.
Аленичев попал в базу данных судебных приставов
  • РИА Новости

На официальном сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю появилась информация о том, что экс-тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев попал в базу данных судебных приставов.

46-летний специалист не оплатил штраф, наложенный на него за езду в нетрезвом виде. В 2018 году Аленичев на клубном автомобиле «Енисея» был остановлен сотрудниками ГИБДД с признаками опьянения. Тренер отказался проходить медицинское освидетельствование, однако свою правоту в суде доказать не смог. Несмотря на решение судебной инстанции, Аленичев до сих пор не выплатил штраф.

Ранее Аленичев выразил сомнение, что был назначен в «Спартак» вопреки желанию Федуна.

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