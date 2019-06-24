Аленичев сомневается, что был назначен в «Спартак» вопреки желанию Федуна

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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на критическое высказывание владельца команды Леонида Федуна.

«Считаю, что ни одному президенту клуба никто не способен навязать или заставить его подписать игрока или тренера. Так просто не бывает, исключено. Уверен, когда принималось решение относительно моей кандидатуры, Леонид Арнольдович всё обдумывал не эмоционально, а взвешенно», — сказал Аленичев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Владелец «Спартака» Леонид Федун намекал, что специалист был назначен главным тренером команды в 2015 году вопреки его желанию.

Ранее Федун признался, что не хотел назначать Аленичева на пост главного тренера «Спартака».

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