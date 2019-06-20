Федун признался, что не хотел назначать Аленичева на пост главного тренера «Спартака»

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал о назначении Дмитрия Аленичева главным тренером команды в 2015 году.

«Аленичев — суперигрок. Но, помните, когда меня достали, я сказал: «Передаю полномочия профессионалам». Вот они мне притащили Аленичева. Я им потом говорю: вы кого притащили? А они мне: «Ну, ты же нас с собой не взял, надо было, чтобы он сидел на скамейке, а мы ему подсказывали», — приводит слова владельца красно-белых «Чемпионат».

По его словам, он тогда склонялся к кандидатурам Курбана Бердыева и Виктора Гончаренко, в то время как Аленичев даже не рассматривался.

«Мне сказали, что за него подписываются, отвечают, они всё сделают. Вот, профессионалы всё сделали, а потом профессионалы исчезли. Так и получилось — либо ты сам отвечаешь, либо нет», — добавил Федун.

Ранее Федун объяснил решение уволить Массимо Карреру из «Спартака».