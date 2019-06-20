Федун объяснил решение уволить Карреру из «Спартака»

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун объяснил, почему осенью 2018 года было принято решение отправить в отставку итальянского специалиста Массимо Карреру.

«Понял, что с Каррерой у «Спартака» нет будущего, когда мы потеряли Кубок и серебро. Но тогда, в мае 2018-го, решил дать ещё шанс. Всё-таки это человек, которого я очень люблю и уважаю. Но дальше пошли те же ошибки», — цитирует функционера «Чемпионат».

По его мнению, после завоевания чемпионства у «Спартака» закончился фарт. Он также считает, что процесс формирования новой команды превратился в истерику, а внутри коллектив разделился на мелкие группировки.

«Если теряется единоначалие, необходимо принимать меры. Либо выгонять всех игроков и набирать новых — но у меня столько денег нет, либо расставаться с тренером, что я и сделал», — добавил Федун.

Вместе с Каррерой «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России по футболу, а также впервые в истории выиграл Суперкубок страны.

Ранее Федун заявил, что он сделал для «Спартака» столько, сколько ни один человек в мире не сделал бы.