Федун: я сделал для «Спартака» столько, сколько ни один человек в мире бы не сделал

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что не собирается давать оценку своей работе.

«Не собираюсь давать себе оценку. Пусть её дадут мне люди тогда, когда уйду. Для себя я знаю, что сделал для «Спартака» столько, сколько ни один человек в мире не сделал бы. Откровенно!» — цитирует функционера «Чемпионат».

По его мнению, в России есть только два человека, которые искренне любят футбол и тратят существенную часть своих средств на содержание клубов.

«Это я и Галицкий», — сказал Федун.

Ранее Федун выразил мнение, что Дениса Глушакова пытались уничтожить агенты.