Федун: я сделал для «Спартака» столько, сколько ни один человек в мире бы не сделал

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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что не собирается давать оценку своей работе.
Федун: я сделал для «Спартака» столько, сколько ни один человек в мире бы не сделал
  • РИА Новости

«Не собираюсь давать себе оценку. Пусть её дадут мне люди тогда, когда уйду. Для себя я знаю, что сделал для «Спартака» столько, сколько ни один человек в мире не сделал бы. Откровенно!» — цитирует функционера «Чемпионат».

По его мнению, в России есть только два человека, которые искренне любят футбол и тратят существенную часть своих средств на содержание клубов.

«Это я и Галицкий», — сказал Федун.

Ранее Федун выразил мнение, что Дениса Глушакова пытались уничтожить агенты.

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