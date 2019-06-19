Федун: я сделал для «Спартака» столько, сколько ни один человек в мире бы не сделал
- РИА Новости
«Не собираюсь давать себе оценку. Пусть её дадут мне люди тогда, когда уйду. Для себя я знаю, что сделал для «Спартака» столько, сколько ни один человек в мире не сделал бы. Откровенно!» — цитирует функционера «Чемпионат».
По его мнению, в России есть только два человека, которые искренне любят футбол и тратят существенную часть своих средств на содержание клубов.
«Это я и Галицкий», — сказал Федун.
Ранее Федун выразил мнение, что Дениса Глушакова пытались уничтожить агенты.