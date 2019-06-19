Федун считает, что Глушакова пытались уничтожить агенты

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал решение расторгнуть контракт с полузащитником и капитаном команды Денисом Глушаковым.

«К сожалению, у Глушакова возникли проблемы с агентами, и они его уничтожили, пытались уничтожить. Мы Дениса поддерживали как могли. Просто он попал в очень тяжёлую жизненную ситуацию, никому из вас не пожелал бы такую, когда и в спорте, и в бизнесе, и в семье возникают такие гигантские проблемы», — цитирует функционера «Чемпионат».

При этом он отметил, что Глушаков не сломался под натиском проблем. Федун выразил уверенность, что футболист проявит себя в другой команде. По словам владельца клуба, травля Глушакова была создана искусственным образом. Также Федун заявил, что экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера сам настаивал на новом контракте Глушакова.

«Пришлось дать новый контракт, хотя оставалось ещё два года до окончания действующего. Плюс я сам был признателен Денису. Давайте говорить откровенно: он действительно сыграл гигантскую роль в чемпионском сезоне. Забивал голы во всех ключевых матчах, без которых не было бы никакого золота. И его вклад в чемпионство невозможно переоценить. Контракт был наградой», — добавил Федун.

«Спартак» объявил о расторжении контракта с игроком 19 июня.

Глушаков выступал за красно-белых с 2013 года. Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России сезона-2016/17, а также обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

Глушаков в прошедшем сезоне провёл за «Спартак» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча.

Ранее Федун заявил, что хочет отдать «Спартак» болельщикам в 2023 году.