Федун заявил, что хочет отдать «Спартак» болельщикам в 2023 году

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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал, что к 2023 году собирается сделать так, чтобы командой руководили болельщики красно-белых.
Федун заявил, что хочет отдать «Спартак» болельщикам в 2023 году
  • РИА Новости

«Моя задача такая: в 2023 году я должен отдать «Спартак» болельщикам. Это моя идея фикс, я с сегодняшнего дня начинаю над ней работать. В начале июля я встречусь с болельщиками, мы с ними эту тему обсудим внимательно. Я объясню, что человека нужно выбрать такого, который будет управлять. Нужно, чтобы то наследие, которое я оставляю: стадион, база, финансовая система и безубыточный бюджет — всё работало на будущее «Спартака», — цитирует функционера «Чемпионат».

По его словам, он планирует передать контрольный пакет акций в некоммерческую организацию, членами которой будут все фанаты клуба. Он подчеркнул, что все люди будут иметь право голоса на выборах президента клуба, а также смогут определять трансферную политику.

«Я стану простым болельщиком, как и все остальные. У меня не будет права блокировки решений и результатов выборов. Правда, после этого в «Спартаке» уже не будет и моих личных денег. Но до этого момента все финансовые условия останутся. Скорее всего, на 3—5 последующих лет после передачи клуба болельщикам будет сохранён и титульный контракт с ЛУКОЙЛ», — добавил Федун. 

Ранее Дмитрий Комбаров прокомментировал свой уход из «Спартака».

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