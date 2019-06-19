Комбаров прокомментировал свой уход из «Спартака»

Защитник Дмитрий Комбаров прокомментировал расторжение контракта с московским футбольным клубом «Спартак».

«Сегодня очень непростой день. День, когда было принято важное решение, которое навсегда изменит мою жизнь. Сегодня расторгнут мой контракт со «Спартаком», где я провёл девять лет. Клуб, которому я посвятил свои годы и свои победы! За это время я был и капитаном, и членом команды, и стал чемпионом! Я искренне благодарен всем, кто был рядом», — написал игрок в своём Instagram.

Он поблагодарил партнёров по команде, медицинский департамент, персонал и руководство клуба. Футболист также подчеркнул, что готов к новому вызову в своей карьере.

«И, конечно же, хочу обратиться к болельщикам: огромное спасибо вам за любовь и поддержку! Вместе мы сможем многое!» — отметил Комбаров.

Комбаров выступал за красно-белых с 2010 года. С тех пор он провёл в составе московского коллектива 274 матча и забил 27 мячей. Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России сезона-2016/17, а также обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

Ранее «Спартак» опубликовал посвящённое Комбарову прощальное видео.