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Комбаров прокомментировал свой уход из «Спартака»

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Защитник Дмитрий Комбаров прокомментировал расторжение контракта с московским футбольным клубом «Спартак».
Комбаров прокомментировал свой уход из «Спартака»
  • ©spartak.com

«Сегодня очень непростой день. День, когда было принято важное решение, которое навсегда изменит мою жизнь. Сегодня расторгнут мой контракт со «Спартаком», где я провёл девять лет. Клуб, которому я посвятил свои годы и свои победы! За это время я был и капитаном, и членом команды, и стал чемпионом! Я искренне благодарен всем, кто был рядом», — написал игрок в своём Instagram.

Он поблагодарил партнёров по команде, медицинский департамент, персонал и руководство клуба. Футболист также подчеркнул, что готов к новому вызову в своей карьере.

«И, конечно же, хочу обратиться к болельщикам: огромное спасибо вам за любовь и поддержку! Вместе мы сможем многое!» — отметил Комбаров.

Комбаров выступал за красно-белых с 2010 года. С тех пор он провёл в составе московского коллектива 274 матча и забил 27 мячей. Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России сезона-2016/17, а также обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

Ранее «Спартак» опубликовал посвящённое Комбарову прощальное видео.

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