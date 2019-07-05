«Нужно убедить, что мы лучшие»: в РФС оценили шансы Казани принять матч за Суперкубок УЕФА

РФС поддержал инициативу Казани выдвинуться на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году. По мнению главы союза Александра Дюкова, шансы на победу казанской заявки высоки. Функционер заявил, что опыт проведения крупных международных соревнований может сыграть ключевую роль в решении УЕФА. Почётный президент РФС Вячеслав Колосков также отметил хорошие перспективы Татарстана и призвал местный Оргкомитет опираться на опыт работы заявочного комитета ЧМ-2018.

Столица Татарстана надеется принять Суперкубок УЕФА по футболу в 2022 или 2023 году. Власти Казани обратились с подобной инициативой в РФС, где получили одобрение и всестороннюю поддержку. В ближайшее время заявка города-кандидата будет юридически оформлена и направлена в УЕФА для регистрации и последующего допуска к процедуре выборов.

По словам президента РФС Александра Дюкова, ещё одна заявка от России на проведение крупного футбольного события, повысит значимость и статус отечественного союза на международной и европейской арене.

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«После триумфа ЧМ-2018 нам очень важно сохранить статус самого сильного организатора международных футбольных турниров. Недавно бюро исполкома РФС одобрило выдвижение заявки России на проведение в 2021 году чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Мы также с нетерпением ожидаем решения УЕФА по месту проведения финала Лиги Чемпионов сезона-2020/21 и уверены, что Санкт-Петербург имеет очень хорошие шансы принять у себя главный матч европейского футбольного сезона», — цитирует Дюкова ТАСС.

Кроме того, глава РФС подчеркнул, что организаторские амбиции Казани полностью обоснованы и выразил уверенность, что в случае победы, справится с поставленной задачей.

«Столица Татарстана имеет достаточно большой опыт проведения крупнейших международных соревнований. Здесь проводились матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, Универсиада в 2013-м и другие статусные турниры. Убежден, что в случае положительного решения со стороны УЕФА Казань достойно проведет Суперкубок с участием сильнейших европейских клубов», — резюмировал руководитель российского футбола.

В самой Казани решение обосновали необходимостью активной эксплуатации наследия ЧМ-2018. Об этом журналистам рассказала заместитель руководителя пресс-службы президента республики Татарстан Лилия Галимова.

«Приветствуем решение исполкома РФС о рекомендации Казани в качестве кандидата на право проведения Суперкубка УЕФА и надеемся на положительное решение. Мы исходим из того, что имеющиеся инфраструктура и опыт проведения мировых первенств должны активно использоваться. В частности об этом шла речь в рамках рабочей встречи президента республики Рустама Минниханова с министром спорта России Павлом Колобковым 19-го июня, в ходе которой была достигнута договоренность о формировании плана всероссийских и международных, спортивных мероприятий в Татарстане», — приводит слова Галимовой ТАСС.

«Предпосылки для победы налицо»

Шансы Казани принять у себя титульный матч расцениваются как высокие. Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в разговоре с RT выразил уверенность что в УЕФА заявке из России присвоят высокий приоритет, но при этом отметил, что для итогового успеха властям республики стоит опираться на опыт работы заявочного комитета ЧМ-2018.

«На бумаге всё очень хорошо и все предпосылки для победы на лицо. Однако очень многое зависит от того как будет работать местный Оргкомитет. Недостаточно просто изъявить желание принять матч, нужно убедить УЕФА в том, что мы лучше, чем остальные кандидаты. В Татарстарне надо создать специальный комитет, который будет заниматься исключительно продвижением этой заявки», — рассказал функционер.

Кроме того, Колосков не согласился с мнением о том, что УЕФА может отказать России, преследуя цели расширения географии проведения турниров.

«То что мы совсем недавно принимали матчи ЧМ-2018 скорее в плюс, чем в минус. Во-первых, это опыт, ну а во-вторых, мы продемонстрировали всему миру, что умеем и любим принимать гостей. Уверен, тысячи болельщиков, побывавших в России прошлым летом, с удовольствием вернутся к нам или же посоветуют друзьям посетить футбол в России. Казань готова к такому ажиотажу! Город способен принять и комфортабельно разместить не только команды и их болельщиков, но и интернациональную массу нейтральных поклонников футбола, которые часто посещают такие события. Матч за Суперкубок — это не просто игра за крупный трофей, это настоящий праздник, и, будем надеяться, он придёт в Россию», — отметил Колосков.

Нынешний матч за Суперкубок УЕФА примет Стамбул. 14-го августа на стадионе «Водафон Парк» сыграют победитель Лиги Чемпионов «Ливерпуль» и триумфатор Лиги Европы «Челси».

Стадион «Казань Арена», стоимостью 4,4 млрд руб, был открыт в 2013-м году. За годы своей истории арена успела принять церемонии открытия и закрытия летней Универсиады 2013, игры чемпионата мира по водным видам спорта, матчи Кубка Конфедераций по футболу и шесть встреч в рамках ЧМ-2018 по футболу. В частности, 1/8 финала турнира, в которой будущий чемпион мира, Франция, обыграл аргентинцев со счётом 4:3.