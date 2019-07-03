Глава РФС рассказал о задачах попечительского совета организации

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о задачах попечительского совета организации.

«Обсудили план работы до конца года, в ближайшее время вернёмся к вопросу финансов. Задача совета заинтересовать крупных инвесторов футболом», — сказал Дюков.

Он также отметил, что на первом заседании совета был обговорён бюджет на 2020 год.

«Перед советом не стоит задача принести деньги в футбол, а стоит задача, чтобы крупный бизнес пришёл в футбол», — добавил Дюков.

Ранее Дюков заявил, что Газпромбанк стал официальным партнёром РФС и сборной России.