Глава РФС рассказал о задачах попечительского совета организации
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- РИА Новости
«Обсудили план работы до конца года, в ближайшее время вернёмся к вопросу финансов. Задача совета заинтересовать крупных инвесторов футболом», — сказал Дюков.
Он также отметил, что на первом заседании совета был обговорён бюджет на 2020 год.
«Перед советом не стоит задача принести деньги в футбол, а стоит задача, чтобы крупный бизнес пришёл в футбол», — добавил Дюков.
Ранее Дюков заявил, что Газпромбанк стал официальным партнёром РФС и сборной России.