24 тысячи зрителей, лучший арбитр и смотр новичков «Зенита» и «Локо»: главные интриги матча за Суперкубок России

6 июля на центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина состоится матч за Суперкубок России по футболу, в котором сыграют действующий чемпион страны «Зенит» и обладатель национального кубка «Локомотив». Ранее команды дважды разыгрывали между собой данный трофей, и оба раза успех сопутствовал петербуржцам. На встрече ожидается свыше 24 тыс. зрителей. Одной из самых обсуждаемых тем стало назначение главным арбитром матча Сергея Лапочкина из Санкт-Петербурга.

24 тысячи зрителей

Встреча за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Локомотивом» станет первой серьёзной проверкой для реконструированного стадиона «Динамо». Для того чтобы легендарное сооружение подошло к назначенной дате в идеальном состоянии, все системы протестировали во время 30-го тура РПЛ — в матче-возвращении «Динамо» на одноимённую арену. В результате были исправлены небольшие недочёты, а также учтены замечания относительно нового газона.

Первый матч нового сезона вызвал огромный интерес зрителей. По данным билетно-кассовых служб, на игру реализовано свыше 24 тыс. билетов. С учётом общей вместимости стадиона в 25 716 человек на встрече за Суперкубок ожидается аншлаг.

Для всех, кто решил провести субботний вечер в чаше «Динамо», Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) подготовили красочную развлекательную программу, а также ряд благотворительных акций. Так, в рамках предстоящего матча лига организует сбор средств для Фонда Константина Хабенского, который занимается помощью детям с тяжёлыми онкологическими заболеваниями. Кроме того, один из его подопечных нанесёт первый символический удар по мячу совместно с популярным актёром театра и кино Александром Петровым.

Судья из Санкт-Петербурга

За двое суток до матча за Суперкубок стало известно, что «Зенит» и «Локомотив» рассудит Сергей Лапочкин. Данная кандидатура вызвала массу споров, ведь главный арбитр является уроженцем Санкт-Петербурга. Многие болельщики засомневались, что он сможет сохранять беспристрастность и справедливо оценивать действия обоих коллективов.

Однако с подобным мнением не согласились бывшие игроки команд. Так, экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что назначение Лапочкина не вызывает у него вопросов, а также выразил мнение, что уровень судейства в России растёт от года к году.

«Это какие-то пережитки прошлого. Давным-давно нет такого, чтобы арбитр помогал своей команде. В целом уровень судейства вырос, арбитры тоже всё прекрасно понимают. Каждый их жест и взгляд потом под лупой рассматривает многомиллионная армия поклонников футбола. Мне даже кажется, что из-за этого судьи стали реже принимать неверные решения, а после внедрения VAR ошибки, скорее всего, совсем исчезнут», — рассказал Сенников RT.

Стоит отметить, что накануне РФС признал Лапочкина лучшим арбитром по итогам сезона-2018/19. За прошедший футбольный год он отработал на 24 встречах, среди которых игры квалификационного раунда Лиги Европы и финальный матч Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом».

На это обратил внимание экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов.

«Если человека признали лучшим арбитром страны, то почему ему не доверить такой матч? Опасаться, что он будет свистеть в сторону одной команды? Как люди это представляют, с учётом того что игра будет проходить на глазах у всей страны и малейшая неточность сразу станет предметом для дискуссий?» — заявил Радимов.

Третья попытка «Локомотива»

Примечательно, что «Зенит» и «Локомотив» уже дважды встречались в рамках розыгрыша Суперкубка. При этом команда с берегов Невы неизменно выступала в качестве чемпиона страны и добивалась победы. Всего же оба коллектива провели по шесть игр за трофей. Однако статистика петербуржцев лучше: сине-бело-голубые выигрывали четыре раза, а оформить золотой дубль им не смогли помешать не только железнодорожники, но и армейцы.

Заслуги их визави скромнее — под руководством Юрия Сёмина «Локомотив» дважды поднимал кубок над головой. При этом именно красно-зелёные являются первыми обладателями трофея. В 2003 году «Локомотив» в серии пенальти взял верх над ЦСКА, а два года спустя повторил своё достижение, оказавшись сильнее грозненского «Терека».

Подготовка к матчу

«Зенит» и «Локо» не принимали участия в предсезонном турнире Кубок Париматч Премьер и сфокусировали своё внимание на оттачивании мастерства в играх с европейскими командами — во время сборов в Австрии оба коллектива провели ряд контрольных встреч. Однако, несмотря на схожую тактику подготовки команд к сезону, эксперты и независимые болельщики считают именно «Зенит» фаворитом предстоящего матча.

Это связано с тем, что межсезонье сложилось для клубов неодинаково. Вплоть до покупки Дугласа Сантоса чемпионы России практически не появлялись в медиапространстве, в то время как железнодорожники, напротив, не сходили с первых полос спортивных СМИ. Так, согласно информации ряда источников, у главного тренера команды возник конфликт с генеральным менеджером клуба Василием Кикнадзе. Позже эти данные опроверг председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков, назвавший информацию «бредом сивой кобылы» и призвавший болельщиков не реагировать на подобные вбросы. По мнению экс-тренера «Локомотива» и сборной России Бориса Игнатьева, негативный информационный фон не способен отразиться на результатах и психологическом состоянии команды.

«Всё это не имеет никакого отношения к тренировочному процессу. На результат матча способно повлиять только то, как команды готовились к игре. Критика, негатив и прочее — обычный рабочий процесс. В футбольном мире никого таким не удивить. На самом деле подобное происходит во всех клубах, просто в «Локомотиве» кто-то вынес это на поверхность. Неважно. Сильнее будет тот, кто форсировал подготовку и находится в лучшей форме», — подчеркнул Игнатьев.

Другого мнения придерживается представитель «Зенита». Владислав Радимов отметил, что реакцию команды на негативные отзывы в прессе сложно спрогнозировать.

«Не совсем согласен с тем, что информационный фон никак не влияет на футболистов и тренеров. Но вся эта история может оказаться двоякой. Она способна как негативно сказаться на коллективе, так и завести его, разозлить. Мне сложно сказать, как будет в случае с «Локомотивом». Во время игры мы поймём, как на них повлияли все эти новости», — отметил Радимов.

Кроме того, экс-футболист заявил, что не сомневается в победе своего клуба, и назвал «Зенит» самой стабильной командой России.

«Не вижу причин, по которым «Зенит» отдаст трофей сопернику. Вспомните, по весне клуб не проиграл ни одного матча, в том числе и «Локомотиву». Не думаю, что за межсезонье расклады как-то сильно изменились. В составе сине-бело-голубых собраны лучшие игроки страны, которые сохранили свои чемпионские кондиции», — подчеркнул экс-капитан «Зенита».

Изменения в межсезонье

За прошедшее межсезонье оба клуба пережили кадровую ротацию. К примеру, «Локомотив» лишился ряда игроков основного состава. Так, железнодорожный клуб потерял капитана Игоря Денисова, полузащитника Дмитрия Тарасова и талантливого молодого вингера Хвичу Кварацхелию. Кроме того, по-прежнему не решён вопрос продления контракта с Мануэлом Фернандешем. И это учитывая тот факт, что сам Сёмин называет португальца системообразующим игроком. Более того, в ближайшие шесть — восемь месяцев коллективу не поможет перуанец Джефферсон Фарфан, который получил тяжёлую травму в ходе розыгрыша Кубка Америки.

Список покинувших «Зенит» обширней. С городом на Неве попрощались восемь игроков, среди которых итальянец Клаудио Маркизио и нападающий сборной России Дмитрий Полоз. Помимо этого, сине-бело-голубые отказались от услуг Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова, на правах свободных агентов команду покинули Луиш Нету и Юрий Лодыгин, а многолетний лидер петербуржцев Александр Анюков принял решение завершить карьеру.

Несмотря на многочисленные потери, Игнатьев высоко оценил работу «Зенита» на старте периода дозаявок. Что касается «Локомотива», то специалист был не так оптимистичен и выразил мнение, что тренерский штаб команды рискует столкнуться с серьёзными трудностями по ходу сезона.

«Все покинувшие «Зенит» игроки никоим образом не влияли на результаты команды. Так что вся обойма Семака так и осталась у него в руках. На сборах он наверняка довёл до идеала их форму и понимание, что делает «Зенит» сильнее. Грамотная политика по кадрам. А вот Сёмину я не завидую. Потеря Фарфана слишком ощутима для «Локомотива». Он лидер не только на поле, но и в раздевалке. Пока он восстанавливается, команде придётся сложно. Кроме того, скажется и уход Кварацхелии. Парень талантливый, от него многое зависело», — подчеркнул эксперт.

Сыграют ли новички?

Что касается приобретений, то оба участника Суперкубка пока не слишком активны на рынке. «Локомотив» оформил соглашения с двумя защитниками — с бразильцем Серкейрой Мурило и россиянином Дмитрием Живоглядовым, «Зенит» же порадовал своих болельщиков всего одной покупкой. Накануне Суперкубка состав сине-бело-голубых пополнил защитник Дуглас Сантос, который обошёлся клубу в €12 млн. Однако, по мнению экспертов, новобранцы вряд ли выйдут на поле в субботнем матче.

«Сантоса на поле точно не ждите. Нужно время на адаптацию и знакомство с игроком. Безусловно, тренерский штаб осведомлён о его возможностях, но совершенно точно даст ему время привыкнуть. Что касается новичков «Локомотива», то логично, что Сёмин даст шанс Мурило. Он играл на предсезонных сборах и в целом смотрелся весьма неплохо», — выразил мнение Борис Игнатьев.

При этом он отметил, что ещё больше верит в появление на поле Живоглядова.

«Он может оказаться и в старте, если по тем или иным причинам не сыграет Владислав Игнатьев. Всё-таки он восстанавливается после травмы, и тренерскому штабу стоит дать ему время», — выразил уверенность тренер.

С предыгровыми прогнозами Бориса Игнатьева относительно составов команд согласен и Дмитрий Сенников. При этом футболист раскритиковал трансферную политику своего бывшего клуба, назвав её «неубедительной».

«Мурило, похоже, уже вписался в игру «Локомотива». Позиция у него важная и нужная. Железнодорожникам требовалось усиление в центральную линию защиты, так что его появление выглядит вполне очевидным и логичным. В целом кампания по усилению состава пока выглядит слабой. Команда напрямую попадает в Лигу чемпионов, а по составу массу вопросов. Если коллектив хочет хоть как-то конкурировать с тем же «Зенитом», нужно как минимум купить трёх футболистов. В противном случае придётся нелегко», — резюмировал Сенников.