Семак: «Зенит» допустил командные ошибки в матче с «Локомотивом»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об игре вратаря команды Андрея Лунёва в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Локомотивом».
Семак: «Зенит» допустил командные ошибки в матче с «Локомотивом»
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«Проблема, что он вообще пропускает. Мне тоже показалось, что не выручил в моментах с первым и третьим голами. Вопрос, виноват или нет — рассмотрим позже. Ошибки были допущены командные. Проигрывает вся команда. На двух-трёх человек ответственность перекладывать нельзя», — сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

«Локомотив» обыграл «Зенит» со счётом 3:2 и третий раз в истории завоевал Суперкубок России.

Ранее главный тренер «Зенита» оценил игру Ерохина в матче с «Локомотивом».

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