Сёмин: футболисты «Зенита» и «Локомотива» показали интересный футбол

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился эмоциями после победы над петербургским «Зенитом» в матче за Суперкубок России по футболу.
Сёмин: футболисты «Зенита» и «Локомотива» показали интересный футбол
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«Хочу поблагодарить организаторов. Всё было идеально. Прекрасный стадион, на котором я когда-то играл. Футболисты показали интересный футбол с обеих сторон. Болельщики довольны, наши — больше. Но игра была хорошая», — сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.

Он также заявил, что команда думала о сегодняшнем дне, отвечая на вопрос, насколько для железнодорожников важно одолеть действующего чемпиона.

«Бились за первый приз сезона. Чтобы он приехал к нам в «Локомотив». Мы должны быть на уровне нашей компании РЖД. В том числе бились и за себя. Нас хорошо поддерживали болельщики. А самоотдача нужна всегда. Мне кажется, можно было даже ещё прибавить», — добавил Сёмин.

«Локомотив» обыграл «Зенит» со счётом 3:2 и третий раз в истории завоевал Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак остался недоволен судейством матча «Зенит» — «Локомотив».

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