Аршавин высказался против VAR

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин подверг критике систему видеопомощи арбитрам (VAR) после матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом».

«Я против. Затягивает игру. Судьи расслабляются, думают, что VAR их поправит. Нет чётких руководств, когда использовать, когда рефери нужно бегать к телевизору или не бегать», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

В матче «Локомотив» — «Зенит» арбитр Михаил Вилков дважды отменял взятия ворот после просмотра видеоповтора.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу железнодорожников.

Ранее тренер красно-зелёных Юрий Сёмин подразнил судей после гола Гжегожа Крыховяка в матче с «Зенитом».