Аршавин высказался против VAR
«Я против. Затягивает игру. Судьи расслабляются, думают, что VAR их поправит. Нет чётких руководств, когда использовать, когда рефери нужно бегать к телевизору или не бегать», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».
В матче «Локомотив» — «Зенит» арбитр Михаил Вилков дважды отменял взятия ворот после просмотра видеоповтора.
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу железнодорожников.
Ранее тренер красно-зелёных Юрий Сёмин подразнил судей после гола Гжегожа Крыховяка в матче с «Зенитом».