Сёмин подразнил судей после гола Крыховяка в матче с «Зенитом»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин подразнил судей матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» после гола полузащитника своей команды Гжегожа Крыховяка.

Сёмин после взятия ворот несколько раз использовал жест, обозначающий применение системы видеопомощи арбитрам (VAR).

До этого главный арбитр матча Михаил Вилков не засчитал гол нападающего железнодорожников Фёдора Смолова после просмотра видеоповтора.

Примечательно, что Вилков также в конце матча не засчитал мяч в ворота «Локомотива», когда забил хавбек сине-бело-голубых Роберт Мак.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу железнодорожников.

«Локомотив» набрал 23 очка и поднялся на второе место в чемпионате России. «Зенит», у которого в активе столько же баллов, опустился на третью строчку.

Ранее сообщалось, что Крыховяк признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Зенит».