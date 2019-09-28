Крыховяк признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Зенит»

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

Поляка признал лучшим эксперт «Матч Премьер» Андрей Аршавин.

На 48-й минуте Крыховяк стал автором единственного гола в игре, забив после передачи Фёдора Смолова.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу железнодорожников.

«Локомотив» набрал 23 очка и поднялся на второе место в чемпионате России. «Зенит», у которого в активе столько же баллов, опустился на третью строчку.

Ранее сообщалось, что судья с помощью VAR отменил гол «Зенита» на 96-й минуте матча с «Локомотивом».