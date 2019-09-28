Судья с помощью VAR отменил гол «Зенита» на 96-й минуте матча с «Локомотивом»

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Арбитр Михаил Вилков отменил гол полузащитника «Зенита» Роберта Мака в ворота московского «Локомотива» на 96-й минуте матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) при помощи системы видеопомощи арбитрам (VAR).
Судья с помощью VAR отменил гол «Зенита» на 96-й минуте матча с «Локомотивом»
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В концовке игры судья отменил гол сине-бело-голубых из-за игры рукой Алексея Сутормина, который отдал передачу на Мака.

В первом тайме Вилков также отменил мяч нападающего железнодорожников Фёдора Смолова.

«Локомотив» набрал 23 очка и поднялся на второе место в чемпионате России. «Зенит», у которого в активе столько же баллов, опустился на третью строчку.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» нанёс поражение «Зениту» в 11-м туре РПЛ.

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