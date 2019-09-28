Судья с помощью VAR отменил гол «Зенита» на 96-й минуте матча с «Локомотивом»
- @fclokomotiv
В концовке игры судья отменил гол сине-бело-голубых из-за игры рукой Алексея Сутормина, который отдал передачу на Мака.
В первом тайме Вилков также отменил мяч нападающего железнодорожников Фёдора Смолова.
«Локомотив» набрал 23 очка и поднялся на второе место в чемпионате России. «Зенит», у которого в активе столько же баллов, опустился на третью строчку.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» нанёс поражение «Зениту» в 11-м туре РПЛ.