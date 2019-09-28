Шестой гол Крыховяка, ошибка Лунёва и два отменённых мяча: «Локомотив» оказался сильнее «Зенита»

«Локомотив» в матче 11-го тура РПЛ обыграл петербургский «Зенит» со счётом 1:0. Гжегож Крыховяк забил уже шестой мяч в текущем сезоне, а Андрей Лунёв ошибся в эпизоде с пропущенным голом. В свою очередь, судья Михаил Вилков отменил сразу два гола после просмотра VAR.

Мурило в центре поля и отсутствие Алексея Миранчука

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» не только подарил болельщикам яркую борьбу до последних секунд с двумя отменёнными голами, но и ещё раз проявил чемпионский характер железнодорожников — ведь подопечные Юрия Сёмина, несмотря на все кадровые проблемы, обыграли прямого конкурента, а главное — сделали это по делу.

Перед матчем появились сообщения о возвращении в строй Алексея Миранчука, но надеждам поклонников красно-зелёных не суждено было сбыться. Полузащитника не оказалось не только на поле, но и в заявке.

Таким образом, железнодорожники в противостоянии с прямым конкурентом вновь остались без своих главных креативных футболистов, но, кажется, слабее не стали. Однако красно-зелёные сейчас во многом держатся на связке Дмитрий Баринов — Гжегож Крыховяк в центре поля.

Замены на сегодняшний день им нет, но Сёмин придумал, как помочь своим полузащитникам, и бросил к ним на помощь центрального защитника Мурило. В результате этот ход, как и в матче с «Байером», помог «Локо».

В игре с «Зенитом» наличие дополнительного футболиста в опорной зоне позволило железнодорожникам создать численный перевес в этой зоне. Гости были вынуждены, как и «Байер» двумя неделями ранее, смещаться во фланги и бомбардировать штрафную соперника многочисленными подачами. Вот только высокие центральные защитники хозяев Ведран Чорлука с Бенедиктом Хёведесом провели очередной выдающийся матч и практически ничего не позволили сделать Артёму Дзюбе.

Неутомимый Крыховяк и непроходимая оборона

Баринов и Крыховяк, как обычно, показали высокий класс и выгрызали всё в центре поля. При этом оба демонстрируют невероятную физическую готовность. Особенно это касается поляка. Показательный момент: на 85-й минуте Гжегож рванул возле собственной штрафной за только что вышедшим на замену Робертом Маком, отобрал у него мяч, протащил его вперёд и получил по ногам от Ярослава Ракицкого.

Но Крыховяк хорош не только в разрушении, но и в созидании. Через него идёт большая часть атак команды. Экс-полузащитник ПСЖ грамотно держит темп игры своевременными передачами и обладает достаточной техникой для того, чтобы не затормаживать наступление.

А главное, Гжегож начал забивать. Гол в матче с «Зенитом» стал для поляка пятым в РПЛ и шестым во всех турнирах. Фантастическая результативность для футболиста, который больше четырёх мячей за сезон прежде не забивал. Впрочем, здесь стоит отметить и очередную ошибку Андрея Лунёва. Вратарь явно мог спасти команду в этом эпизоде, но не справился. К сожалению, в игре голкипера, которого ещё недавно прочили на замену Игорю Акинфееву в сборной, явно наметился кризис.

Невидимый Азмун и бесполезные ходы Семака

Впрочем, неудачный матч провёл не один Лунёв, но и весь «Зенит». Молодой тренер Сергей Семак так и не придумал, как взломать оборонительные ряды «Локомотива». А после пропущенного мяча петербуржцы были вынуждены идти вперёд. В этот момент Семак принялся делать замены.

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Сначала Далер Кузяев вышел вместо абсолютно инертного Сердара Азмуна. О действиях иранца следует сказать отдельно. До конца не было понятно, выйдет ли он на поле, из-за травмы, полученной в матче с «Лионом», но иранец попал в стартовый состав. Однако нападающий попросту растворился на зелёном газоне «РЖД Арены» и был абсолютно бесполезен. С одной стороны, сказалась травма. С другой — за Азмуном внимательно следили соперники.

После выхода Кузяева показалось, что «Зенит» получил долгожданное преимущество в центре поля, но это ощущение было обманчивым. Железнодорожники просто отдали мяч гостям и спокойно оборонялись, при этом не забывая о контратаках. Моменты у ворот Маринато Гильерме почти не возникали.

Уже в концовке в игру у «Зенита» вступили Алексей Сутормин с Маком, и последний в добавленное арбитром время сумел сравнять счёт. Но судья отменил взятие ворот, и нарушение правил действительно было — как и в моменте с голом Фёдора Смолова в первом тайме.

Таким образом, «Локомотив» без ряда лидеров в составе набрал три очка в матче с важнейшим соперником, а Сёмин на этот раз переиграл Семака тактически и во второй раз подряд одержал победу над «Зенитом».