«Локомотив» против Дзюбы, поддержка от Галицкого и «Динамо» в роли раненого зверя: эксперты о матчах 11-го тура РПЛ

«Локомотив» добьётся успеха в центральном матче 11-го тура РПЛ против «Зенита» только в том случае, если сможет нейтрализовать форварда гостей Артёма Дзюбу. Такое мнение в интервью RT высказал бывший защитник железнодорожников Дмитрий Сенников. В свою очередь, экс-наставник «Краснодара» Сергей Ташуев выразил уверенность, что руководство команды продолжит сотрудничество с действующим тренерским штабом. А менеджер-селекционер «Ростова» Игорь Гамула призвал команду аккуратно провести матч с «Динамо» и не заигрываться в атаке.

«Заблокировав Дзюбу, есть шансы выключить из игры всю атаку «Зенита»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников в интервью RT сделал прогноз относительно исхода главного матча 11-го тура РПЛ. Кроме того эксперт выразил мнение относительно того, какие коррективы стоит внести в игру главному тренеру железнодорожников Юрию Сёмину для победы над «Зенитом», и сделал комплимент Артёму Дзюбе.

― Обе команды готовились к игре на фоне повышенного внимания журналистов. Так, накануне матча стало известно, что с большой долей вероятности за «Локомотив» сыграет восстановившийся после травмы Алексей Миранчук. Уверены в том, что это действительно важно, ведь команда Сёмина и после потери хавбека выглядела весьма боевито.

― Дело в том, что Юрию Павловичу удалось перекроить схему после потери Лёши. Его функции взвалили на себя Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов, в то время как Мурило немного сместился в опорную зону. Да, справились неплохо, но возвращение Миранчука — плюс для «Локо». Это добавит креатива. Другое дело, насколько он готов к высокому темпу, который проповедует «Зенит». Склоняюсь к тому, что Алексей выйдет лишь на замену.

― К теме Миранчука приковал внимание в том числе бывший президент железнодорожников Илья Геркус. Функционер признался, что переход Алексея в «Зенит» до сих пор возможен и обсуждается между клубами. Объясните, зачем это нужно самому игроку?

― Футбольный век короток. Если «Зенит» действительно готов потратиться на Миранчука, то смысл в этом, возможно, и есть. Да, в «Локомотиве» оба брата развиваются. При таком раскладе, наверное, оптимальным вариантом для них было бы остаться на месте и пытаться пробиться в Европу, но Питер — это как ни крути повышение статуса и зарплаты.

― Теперь давайте поговорим не о составе, а о тактике. Не стоит ли «Локомотиву» в матче с действующим чемпионом сделать ставку на контратаки.

― Да, в этом есть логика, и уверен, Сёмин, готовясь к матчу, подметил множество нюансов в игре соперника. К примеру «Уфа» добилась победы именно благодаря тому, что грамотно оборонялась. «Зенит» действительно немного вальяжен в позиционной атаке, при этом молниеносно действует в игре при отборе. Главная задача ― всеми силами сдерживать Дзюбу. Он слишком хорош в последних матчах, вся острота сине-бело-голубых исходит от Артёма. Он связующее звено. Ему нельзя давать принимать мяч, так как Дзюба слишком хорош в подыгрыше. В случае его нейтрализации, появятся шансы выключить из игры всю атакующую линию «Зенита».

― «Зенит», как и «Локомотив», не обошёлся без травм в преддверии очного матча. Речь о Сердаре Азмуне. Стоит ли Сергею Семаку рисковать здоровьем нападающего?

― В этой встрече ставки высоки, и Сердар нужен «Зениту». Он быстрый, классно действует на стандартах и при прострелах. Ну а про их взаимодействие с Дзюбой уже можно писать отдельную книгу, чего столько стоит шикарный гол в Лионе. «Локомотив» — всё-таки не «Рубин», они не допустят таких провалов в обороне, так что без Азмуна забить много будет не так уж и просто.

― Совсем недавно «Зенит» допустил две осечки кряду в чемпионате, но затем снова вернулся на первое место. Команда успешно преодолела локальный кризис?

― Даже большие клубы попадают в кризисные ситуации. Нужно обращать внимание не на то, что команда угодила в пике, а на то, как она из него выбирается. Петербуржцы сделали это очень достойно. Я не вижу у них каких-то серьёзных спадов и проблем. «Зенит» — один из главных претендентов на чемпионство, но и «Локомотив» тоже сражается за титул, так что предстоящая игра, как говорят в футболе, будет за шесть очков.

«Ростов заигрывается в атаке»

В свою очередь одному из главных открытий первой трети сезона «Ростову» предстоит принять испытывающее серьёзные сложности столичное «Динамо». Менеджер-селекционер и экс-наставник «Ростова» Игорь Гамула в разговоре с RT предсказал ростовчанам трудности в этом матче и рассказал о существующих проблемах в игре коллектива Валерия Карпина.

― Вам не кажется, что в свете последних событий, которые произошли с «Динамо», поездка бело-голубых в Ростов носит формальный характер, и у команды Хохлова просто нет никаких шансов?

― «Динамо» сейчас как раненый зверь, а он, как известно, вдвойне опасен. Да, бело-голубые находятся на стадии надлома и даже во Владивостоке не смогли проявить себя (проиграли «Лучу» в 1/16 финала Кубка России. — RT). Фактор долгого перелёта тоже говорит против москвичей, они прибудут на Дон очень уставшими. Но я всё равно верю в то, что «Динамо» ещё может прорвать. Дело не в том, что я заядлый оптимист, просто состав москвичей на бумаге очень хорош и рано или поздно должен начать доказывать это и на деле.

― Можете объяснить, почему руководство «Динамо» избрало тактику ожидания и оставило Хохлова работать до зимней паузы?

― Никто из нас не сможет объяснить логику этого решения, пока мы не окажемся внутри клуба. К примеру, я читал, что некоторые футболисты команды с негативом отнеслись к возможному уходу Хохлова. Значит какой-то кредит доверия ещё остался.

― Чем могут быть мотивированы футболисты команды, которые догадываются о скорой смене тренера? При том, что собственные болельщики высказывают им претензии прямо по ходу матчей.

― В «Динамо» так много новых футболистов, что их первоочередная задача состоит в том, чтобы понять, что вообще происходит в нашем чемпионате. Поэтому половина команды мотивирована личными амбициями ― укрепить позиции в клубе и начать проявлять свои лучшие качества.

― Но «Ростов» в прошлом туре тоже потерпел поражение, причём проиграл аутсайдеру «Тамбову».

― Целиком виноваты сами, единственное, что может немного успокоить, так это победа в Кубке России, после которой уже не так горестно. Не будет легко и сейчас. Да, соперник сломлен, но это не должно убаюкивать ростовских защитников. «Ростов» — фаворит встречи, но этот статус очень хрупок, поскольку встречи с «Динамо» всегда даются команде очень непросто.

― Не кажется ли вам, что «Ростов» в этом сезоне слишком много внимания уделяет атаке, зачастую жертвуя обороной?

― Да. Ошибки есть, и к сожалению, порой они стоят команде результата. Возможно, «Ростов» и правда многовато атакует и, заигрываясь впереди, забывает об обороне. Но как ни крути, такое желание забивать как можно больше очень нравится болельщикам, поэтому они свою команду могут и простить. Знаю, что Карпин тоже в курсе этой проблемы, и очень активно работает над тем, чтобы добиться баланса в игре.

― Нет ли у вас ощущения, что «Ростов» постепенно превращается в команду одного игрока. Судьбу матчей чаще всего решает Эльдор Шомуродов. Не станет ли это проблемой для дончан по ходу сезона?

― Здесь не о чем беспокоиться. «Ростов» — абсолютно тренерская команда. Успехи Эльдора — это во многом заслуга Карпина и результат того, как грамотно он выстраивает игру своего коллектива и с умом использует лучшие качества своего нападающего. Если бы не комбинационный футбол, который привил «Ростову» Валерий, возможно, сейчас не было бы таких показателей и у Эльдора. Но я жду других героев, надеюсь, уже в этом туре столь же активно начнёт забивать и кто-то из партнёров Шомуродова.

«Краснодар атакует уже не так креативно, как раньше»

А вот «Краснодар» после трёх поражений подряд во всех турнирах попытается вернуться на победную тропу в матче с «Арсеналом». В преддверии встречи о проблемах команды порассуждал экс-наставник южан Сергей Ташуев.

― Эксперты и болельщики называют «Краснодар» главным разочарованием нынешнего сезона. Согласны с этим?

― Здесь есть две составляющих. Местом, которое занимает команда в турнирной таблице, я не разочарован. А вот что касается игры, то она вызывает массу вопросов. Команда атакует уже не так креативно, как раньше, видны огромные разрывы в линии обороны. Но это пережиток прошлого, ведь в современном футболе так или иначе каждый игрок должен уметь обороняться.

― Почему так происходит?

― Возможно, что-то пошло не так в тактической подготовке команды, видно, что местами футболистам не хватает «физики». Ну и нельзя отметать самый банальный фактор: в «Краснодаре» много новичков, которые ментально не адаптировались в коллективе и пока не прочувствовали все тонкости РПЛ. У нас на самом деле очень непростая лига с большим количеством борьбы и для того, чтобы привыкнуть к ней, нужно больше времени, чем кажется на первый взгляд.

― Однако болельщики «Краснодара» хотят результата здесь и сейчас. Руководство южан уже попросило поклонников поддержать команду в непростой момент. Но простит ли местная публика игроков, если они допустят ещё одну осечку в ближайшем матче?

— Играть с туляками будет очень сложно, особенно с настроем «всё или ничего», с которым на поле выйдут хозяева. Но никакой революции, как бы не сыграл «Краснодар», ждать не стоит. Я знаю Сергея Галицкого, каким бы не был результат матча с «Арсеналом», он не будет дёргаться, ведь понимает, что Мусаев — всё ещё молодой парень, который набивает шишки. Максимум, что ему грозит, — это долгий разговор с объяснением ситуации. Сам проходил через это, знаю, как чутко владелец клуба следит за всем, что происходит, и как переживает за результат.

― Маркус Берг после долгого голевого молчания и шквала критики дважды поразил ворота ЦСКА. Стоит ли ждать от форварда продолжения?

― Ему просто нужно адаптироваться под стиль игры «Краснодара» и к особенностям нашего чемпионата в целом. Кстати, Берга я знаю очень давно. Во многом благодаря ему в клубе появился Саша Мартынович. В 2009 году я просматривал Маркуса во время финала молодёжного чемпионата Европы. Берг тогда забил три мяча, но меня поразило, как мастерски действовал против него Мартынович. После этого мы его и забрали. А что касается Берга, то уже тогда по нему было видно, что швед — качественный исполнитель. Не сомневаюсь, что в скором времени болельщики искренне его полюбят.