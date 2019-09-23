Петиция в поддержку Дзюбы, нападки Евсеева на СМИ и бунт болельщиков «Динамо»: о чём говорили в ходе 10-го тура РПЛ

Капитан национальной сборной и форвард «Зенита» Артём Дзюба вновь подтвердил реноме самого популярного футболиста России. На этот раз фанаты обсуждали реакцию нападающего на отмену гола сине-бело-голубых в ворота «Рубина». Вместе с тем главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев укоризненно отозвался о работе журналистов и экспертов, уделяющих мало внимания успехам его команды, а болельщики московского «Динамо» устали мириться с поражениями любимого клуба и прямо с поля вызвали игроков на непростую беседу.

Детские хитрости и возмущение Евсеева

Программа 10-го тура открылась в Уфе, где местный клуб нанёс досадное поражение столичному «Спартаку». После встречи всё красно-белое сообщество погрузилось в бурное обсуждение перспектив команды и якобы неминуемой отставки её главного тренера Олега Кононова, однако независимая часть болельщиков и экспертов акцентировала внимание на других, не менее интересных моментах, возникавших во время встречи и после её окончания.

В частности, комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина возмутило поведение уфимских болбоев, которые, по мнению журналиста, осознанно тянули игровое время, пытаясь тем самым помочь любимой команде удержать минимальное превосходство над именитым соперником.

«Это, конечно, ужас. Понятно, что маленькие хитрости, чтобы помочь своим. Но учить подобному детей? Всегда этой теме поражался», — написал комментатор в своём Twitter.

На этом критические замечания по итогам матча не закончились. Сразу после финального свистка главный тренер уфимцев Вадим Евсеев в прямом эфире телеканала «Матч Премьер» колко высказался относительно работы эфирной бригады. Он заявил, что его команда, которая на своём поле уже оставила без очков «Зенит», «Ростов» и «Спартак», обделена вниманием.

«Обыграла «Уфа» «Ростов» — два слова про нас, пятьдесят про ростовчан. Обыграла «Уфа» «Зенит» — два слова о нас и двести о гостях. Сейчас будет всё то же самое. Всё про «Спартак». Привет студии!» — обратился к журналистам Евсеев.

К слову, посыл тренера был сразу же услышан. Одним из первых на укоры уфимского наставника отреагировал Георгий Черданцев.

«Вадим! Обещаю! В моей следующей программе — только об «Уфе», — написал комментатор в своём Twitter.

Прощание с почётным болельщиком и подготовка к матчу с «Динамо»

Один из лидеров чемпионата — «Ростов» — в Саранске потерпел неожиданное поражение от «Тамбова», однако в центре обсуждения болельщиков донской команды оказалось другое событие. Потеря очков на выезде отошла на второй план после того, как стало известно, что во время игры из жизни ушёл почётный болельщик клуба Фёдор Тахтамышев.

Юноша страдал тяжёлым и редким генетическим заболеванием — амиотрофией Кугельберга-Веландера, поражающей двигательные нейроны нервной системы.

Несмотря на сложный диагноз, Фёдор вёл активную жизнь, был автором блога в интернете, активно боролся за права маломобильных граждан и не пропускал игр любимого клуба. Почётный болельщик «Ростова» ушёл из жизни в 21 год. Спортивные журналисты и сотрудники клуба выразили самые искренние соболезнования его родным и близким.

Не остались в стороне и игроки, причём свою скорбь выразили даже те, кто уже покинул стан донской команды. В частности, иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун, защищавший цвета «Ростова» с 2015 по 2017 год.

«Покойся с миром, мой жёлто-синий друг. Ты был очень сильным. Горжусь тем, что знал тебя», — написал нападающий в своём Instagram.

Как стало известно RT, «Ростов» намерен почтить память своего фаната уже в следующем домашнем матче.

К самому игровому событию представители южан начали подготовку ещё на прошедшей неделе. Так, пресс-служба донского клуба не стала отходить от традиции уникальных предматчевых представлений и приезд столичного «Динамо» обыграла в ироничном стиле.

Совсем скоро нам предстоит очередное сражение в глубоком океане под названием «Ростов Арены». Пришла пора выяснить, кто же живет на дне океана 🏄‍



С 10:00 21 сентября, начнут работу кассы стадионов «Олимп-2» и «Ростов Арена». Билеты доступны онлайн 👇🏻https://t.co/53urLSErDkpic.twitter.com/lcmDe9nzS8 — Football Club Rostov (@rostovfc) 20 сентября 2019 г.

За основу сценария сотрудники «Ростова» взяли фанатскую субкультуру, в которой бело-голубых с момента вылета в ФНЛ в шутку называет глубоководной командой и используют фирменную литеру «Д» в написании слова «Дно».

Призыв «Динамо» к ответу и «крик души» Заболотного

Дела столичного «Динамо» действительно из ряда вон плохи. Бело-голубые потерпели очередное поражение в РПЛ, уступив на домашнем поле «Сочи», и даже возможная отставка главного тренера Дмитрия Хохлова, о которой специалист заявил на послематчевой пресс-конференции, не вселила в поклонников московского коллектива надежды.

Активные болельщики бело-голубых ещё в перерыве встречи при счёте 0:1 вынудили вратаря Игоря Лещука вступить с ними в открытый диалог. Голкипер взял слово у заводящих фанатской трибуны и убедительно попросил зрителей не выражать негативных эмоций во время матча.

Стащила это видео в телеге Кости Алексеева (автор шедевра - А.Орлов).



Лещук просит о поддержке и огребает от трибуны.



Довели парня. Ай. 🤭 pic.twitter.com/XjhwvaE2kC — Kseniia Rakhnovskaia (@xx_Xenon_xx) 22 сентября 2019 г.

«Ребята, давайте все оскорбления и недовольства после игры! Давайте поддержим команду. Я обещаю, мы постараемся выиграть», — пытался урезонить болельщиков бело-голубых Лещук.

После матча ответ перед фанатами он держал уже вместе с партнёрами по команде. Объясниться с болельщиками после финального свистка, помимо Лещука, пришли форвард Кирилл Панченко и капитан команды Антон Шунин. В результате непродолжительного, но весьма эмоционального диалога стороны так и не пришли к согласию. При этом вратарь настоятельно просил публику пересмотреть своё поведение и не усугублять и без того непростое положение клуба.

«Мы все находимся в этой ситуации, парни! Давайте будем все вместе, одним целым. Да, сейчас тяжёлый момент, но его нужно пережить вместе. Команда строится. Всё будет. Не нужно поливать нас грязью, оскорблять нас. Так вы лучше не сделаете», — цитирует Шунина «Спорт-Экспресс».

Не смог совладать с эмоциями и автор победного гола в этой встрече — нападающий сочинцев Антон Заболотный. Форвард, ставший объектом постоянных насмешек из-за своей неубедительной статистики, разразился целой тирадой в адрес критиков, которую опубликовал в своём Instagram, озаглавив «Крик души».

«Я полтора года нахожусь под жёстким прессингом хейтеров и экспертов. Это очень сложно. Держу себя в руках и думаю только о футболе. Обсуждая меня, вы обделяете вниманием многих других футболистов. Я просто хочу играть, и я — за справедливость. Всё, что писали про мой переезд в Сочи, — это ложь. Я рад тому, что здесь», — обратился к подписчикам Заболотный.

Актёрские таланты Дзюбы и самоирония Сутормина

Богатым на яркие события выдался матч в Санкт-Петербурге, где «Зенит» разгромил «Рубин» со счётом 5:0.

Сине-бело-голубые к подготовке к матчу подошли нетривиально и уделили внимание людям с ограниченными возможностями. Так, традиционное видеообъявление состава на стадионе «Газпром Арена» было переделано с адаптацией к русскому языку жестов. Сами же команды появились на поле с детьми, страдающими синдромом Дауна.

Сегодня мы объявляем стартовый состав с помощью русского жестового языка. Мы благодарим за помощь нашего партнера — школу «Образ». #ЗенитРядом#ЗенитРубинpic.twitter.com/ePvDQQyHXk — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 21 сентября 2019 г.

Дальнейшие события встречи болельщики и эксперты уже сравнили с театральным представлением. Наибольшее количество восторженных откликов досталось исполнителю главной роли в «Зените» Артёму Дзюбе. Несмотря на то что на табло уже горел счёт 5:0, форвард сине-бело-голубых эмоционально отреагировал на решение главного рефери встречи Сергея Карасёва об отмене гола после просмотра видеоповтора.

«Я раньше VAR любил, а теперь ненавижу! Публика требовала гол. Красивая комбинация, потрясающая! Надо такие засчитывать. Ну да, чуть-чуть там пузо торчало у Мака, но это футбол... Как всё было разыграно. Я расстроен! Считаю, что клуб Федотова всё же должен мне этот гол засчитать. Давайте создадим петицию, чтобы гол засчитали! Обидно. Пойду, поплачу в подушку», — в свойственной ему ироничной манере высказался после игры Дзюба.

Болельщики с энтузиазмом поддержали юмористический призыв нападающего и действительно создали соответствующую петицию в сети. Кроме того, в шутку превратился и видеофрагмент трансляции, который запечатлел эмоции нападающего после отмены гола.

Твоё лицо, когда до сбора @TeamRussia еще целых 16 дней 🗓️🥴😁 pic.twitter.com/CetfoPZsdb — Сборная России (@TeamRussia) 21 сентября 2019 г.

«Твоё лицо, когда до сбора осталось ещё целых 16 дней», — пошутили над Дзюбой в официальных сетях сборной России по футболу.

Доля иронии досталась и полузащитнику «Зенита» Алексею Сутормину. Памятуя о скандальном переходе хавбека из «Оренбурга» в Санкт-Петербург транзитом через Казань, журналисты, болельщики, партнёры по команде да и сам игрок активно шутили на тему гола в ворота «бывшей» команды.

«Конечно, выходил с максимальным настроем! 10 дней там всё же провёл. Бурно праздновал? Думаю, это нормально так праздновать», — пошутил после матча Сутормин.

Поиски Гончаренко и мальчик с причёской Ибрагимовича

Несмотря на то что ЦСКА переживает непростой период, связанный с кадровыми потерями, и до сих пор приходит в себя после разгромного поражения от «Лудогорца» в Лиге Европы, в стане красно-синих не унывают.



Об этом свидетельствует работа пресс-службы армейцев, которая накануне встречи с «Краснодаром» выпустила ироничное превью, с просьбой помочь главному тренеру Виктору Гончаренко собрать состав на предстоящую встречу.

Помоги Михалычу собрать состав на #ЦСКАкраснодар



Ждём вас дома, на ВЭБ Арене, в воскресенье. Нам как никогда нужен наш 12-й игрок 🔴🔵



🎫 https://t.co/BFNV0PjI8Hpic.twitter.com/8tFQGarR8W — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 21 сентября 2019 г.

Минутный ролик, за основу которого была взята традиционная рубрика из шоу «Вечерний Ургант», была положительно встречена болельщиками не только ЦСКА, но и других клубов.

Позитивный настрой в непростые времена принёс свои плоды: выдав лучший матч тура, ЦСКА не упустил победы и вышел на чистое второе место в турнирной таблице.

Кроме того, армейцы приобрели нового почитателя. Встречу в ранге почётного гостя посетил красноярский школьник Прохор Ильиных. Мальчик стал известен в сети после того, как его мама пожаловалась на учителей, которые запрещали ребёнку приходить в школу с причёской, копирующей стиль шведского форварда Златана Ибрагимовича.

Прохор смог понаблюдать за встречей с лучшего места на стадионе, а также на память о матче получил шарф и мяч, которым играли команды.

«Смотрел матч из-за ворот Акинфеева. Даже удалось с ним пообщаться! Думаю, что чемпионом в этом году станет ЦСКА. У них побольше уверенности, чем у остальных», — заявил четвероклассник в прямом эфире «Матч ТВ».