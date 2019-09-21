Кандидаты на замену: кто может возглавить «Спартак» в случае возможного увольнения Кононова

После поражения от «Уфы» позиции Олега Кононова в «Спартаке» называют шаткими. В СМИ обсуждают возможную отставку главного тренера, а руководство московского клуба, по непроверенной информации, уже занято поиском замены. RT составил список возможных кандидатов на должность наставника десятикратных чемпионов России.

Дмитрий Парфёнов

Одним из кандидатов является действующий наставник «Урала». В пользу этой кандидатуры говорят сразу несколько факторов, в том числе наличие у Парфёнова красно-белого прошлого. Он на протяжении семи лет защищал цвета московского коллектива в качестве игрока и четырежды помогал ему завоевать золотые медали чемпионата России. Учитывая любовь болельщиков «Спартака» к своим бывшим футболистам, кандидатура Парфёнова может стать идеальной для стабилизации атмосферы вокруг команды.

Стоит напомнить, что ранее в «Спартаке» неоднократно принимали решение о назначении того или иного специалиста, учитывая наличие у него опыта выступлений за команду. Так, в разное время коллективом руководили Андрей Чернышов, Станислав Черчесов, Валерий Карпин и Дмитрий Аленичев. Появление почти каждого из них было встречено с большим воодушевлением и возродило у фанатов надежду на возвращение в игру фирменных «стеночек» и «забеганий».

Безусловно, в современном футболе ждать подобного не приходится. Стиль остался в прошлом, а попытка поставить его в современных реалиях пока никому не дала результат. Но в случае с Парфёновым руководство красно-белых в праве надеяться как минимум на увеличение результативности. В нынешнем сезоне «Урал» является одной из самых забивных команд первенства (16 голов) и уступает по этому показателю лишь лидеру в лице «Краснодара» (19 мячей).

Тем не менее, есть риск, что Парфёнова в «Спартаке» ждёт судьба Аленичева. Да, он неплохо зарекомендовал себя в клубах средней руки, вроде «Урала» и «Тосно», но в столице ему придётся столкнуться с давлением совершенно другого уровня. Получится ли у него справиться с ней — большой вопрос, особенно учитывая тот факт, что в плане харизмы Дмитрий Владимирович ближе к своему тёзке, чем к Массимо Каррере.

При этом об интересе «Спартака» к Парфёнову может свидетельствовать тот факт, что на эту тему высказался президент «Урала» Григорий Иванов. Он признался, что не будет чинить тому препятствий в случае желания покинуть Екатеринбург.

«Он многое для нас сделал. Тренеру надо расти ещё выше», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Игорь Шалимов

Похожая ситуация и с экс-наставником «Краснодара». Шалимов также длительное время выступал за «Спартак», поэтому смело может считаться «своим» для болельщиков. При этом он успел поработать под руководством сразу двух легенд — Олега Романцева и Константина Бескова, и стать чемпионом страны. Плюс ко всему, Игорь Михайлович является одним из самых успешных легионеров в истории российского футбола, что автоматически обеспечивает ему большее уважение со стороны болельщиков, что сейчас предельно важно.

В пользу Шалимова говорит и тот факт, что он имел опыт работы не только с середняками РПЛ, но и с грандами. Так, в октябре 2016-го он возглавил «Краснодар» и привёл его к четвёртому месту в РПЛ. В следующем сезоне «быки» повторили свой результат, но завершили чемпионат уже с другим тренером. Весной они выдали не самую удачную серию из одной победы, двух ничьих и одного поражения, поставившей крест на перспективах специалиста.

Примечательно, что Шалимов сменил в «Краснодаре» именно Кононова, в штабе которого числился ассистентом. Судя по всему, отношения между ними были довольно прохладными, что экс-футболист «Интера» косвенно подтвердил в эфире «Спорт-Экпресса». Так, он заявил, что за время совместной работы у него сложилось «определённое мнение» о своём предшественнике и его методах работы. Однако озвучивать его он отказался.

Весьма вероятно, что Шалимов отказался от резких высказываний ввиду того, что не хочет прослыть тренером-скандалистом и тем самым лишить себя возможности получить приглашение от красно-белых. И это при том, что несколько месяцев назад он не стеснялся в выражениях и позволял себе прямые оскорбления в адрес Кононова.

Тогда Кононов поздравил покойного футболиста с днём рождения. В ответ Шалимов назвал его «дебилом» на своей странице в Instagram, правда, позднее удалил сообщение.

«Хорошо, что долгих лет жизни не пожелал. Когда человек приходит на могилу, стараясь показать, что он в тренде, но не может подготовить нормальную речь, сказать простые человеческие слова, это о многом говорит. В частности, об уме говорящего. <…> Как вы хотите, чтобы команда с таким тренером что-то выиграла?» — сказал Шалимов.

Арсен Венгер

Несколько лет назад перспектива приглашения в «Спартак» француза казалась утопией, однако в последние несколько недель обрела реальные очертания. Венгер длительное время находится без работы, но не теряет желания её найти, а московский клуб может стать неплохим местом для продолжения карьеры легендарного наставника. По информации СМИ, генеральный директор Томас Цорн уже лично встречался с тренером и обсуждал с ним возможные условия приезда в Россию.

За Венгера говорит невероятный опыт и неоспоримый класс. Он стоял во главе лондонского «Арсенала» на протяжении 22 лет и стал символом самого успешного периода. За это время «канониры» пять раз становились чемпионами Англии, восемь раз выигрывали Кубок страны, а также единственный раз в своей истории добирались до финала Лиги чемпионов. Правда, там уступили «Барселоне».

Венгер всегда славился своим умением работать с молодыми футболистами. Под его руководством настоящими звёздами стали Тьерри Анри, Робер Пирес, Робин ван Перси, Сеск Фабрегас и многие другие. Несомненно, школа «пушкарей» совершенно справедливо считается одной из сильнейших в Европе, но именно умение Арсена своевременно подпускать людей к составу помогло юным спортсменам максимально развить свой талант.

«Спартаку» определённо подойдёт и то, что при Венгере «Арсенал» показывал крайне зрелищный футбол. Он действовал в скоростной, атакующей манере и считался одним из самых привлекательных в Европе. Да, с одного момента результаты стали заметно падать, но это в первую очередь связано не с неудачными решениями Арсена, а со слабостью состава. Строительство стадиона серьёзно затормозило развитие «канониров», до сих пор пытающихся компенсировать этот гандикап.

Таким образом, приход в Венгера в «Спартак» может решить сразу несколько важнейших задач, а также станет отличной новостью для болельщиков. Приглашение такого великого тренера просто не может быть встречено в штыки, что позволит руководству немного отдохнуть от постоянного давления.

Несомненно, на первый взгляд переезд Венгера в Россию может показаться невероятным, особенно с учётом более четверти века у руля «Арсенала». Но в своё время француз уже показал, что не боится вызовов и готов работать где угодно. Так, с 1995-го по 1996-й год он возглавлял японский клуб «Нагоя Грампус», на фоне которого «Спартак» является гораздо менее экзотическим местом.

Феликс Магат

На протяжении долгого времени действующий генеральный директор «Спартака» жил и трудился в Германии, в связи с чем не только отлично знает местный футбольный рынок, но и имеет ряд связей. С учётом этого, не стоит исключать, что Цорн займётся поисками нового наставника именно на родине чемпионов мира 2014 года.

Руководство красно-белых вряд ли будет пытаться переманить кого-то из действующих наставников команд Бундеслиги и займётся поиском среди ныне безработных. Но и тут выбор довольно велик. «Спартак» может пригласить как молодого и перспективного специалиста, так и опытного. В первом случае можно отметить 34-летнего Доменико Тедеско, который в сезоне-2017/18 привёл «Шальке» к серебряным медалям Бундеслиги. Также можно вспомнить о Маркусе Вайнцирле, успевшем поработать в «Штутгарте». Кроме того, свободен экс-тренер «Байера» и «Вольфсбурга» Бруно Лаббадиа.

Но не стоит также забывать и о старой гвардии. Так, руководство «Спартака» вполне может захотеть передать коллектив в «ежовые рукавицы» Феликса Магата. Он всегда славился своим жёстким характером и железной дисциплиной, что сейчас уж точно не помешает красно-белым.

Помимо своей требовательности к спортсменам, Магат всегда славился своим умением добиваться результата. Об этом свидетельствует тот факт, что за свою карьеру он трижды становился чемпионом Германии — дважды с «Баварией» и один раз с «Вольфсбургом». Если «Железный Феликс» действительно сможет в кратчайшие сроки навести порядок в «Спартаке», народная любовь и лавры Карреры ему обеспечены.

На данный момент можно отметить один явный минус сотрудничества с Магатом. За свою карьеру он лишь дважды задерживался в клубе более, чем на два года. Команды очень быстро уставали от его требований и оказывались неспособны работать в таких темпе и атмосфере на протяжении длительного срока. Дольше всего Феликс продержался в «Штутгарте» и «Баварии», но в последние годы ни разу не провёл в коллективе более года. Так произошло в его второй приход в «Вольфсбург», а позднее — в английском «Фулхэме» и китайском «Шаньдун Лунэн».

Станислав Черчесов

Возможное возвращение нынешнего наставника сборной России в стан красно-белых активно обсуждается на протяжении последних нескольких месяцев. Как и в случае с Парфёновым и Шалимовым, «Спартак» является для него домом, вследствие чего его приглашение кажется весьма обоснованным. Отличает же его от вышеназванных специалистов тот факт, что ранее он уже имел возможность руководить народной командой. Правда, то было на заре его тренерской карьеры и ввиду отсутствия должного опыта ему не удалось добиться успеха.

Сейчас же Черчесов считается одним из лучших тренеров страны, а успех сборной России на домашнем первенстве планеты и вовсе возвёл его в статус легенды. За эти годы Черчесов обзавёлся огромным опытом и собрал вокруг себя верных единомышленников. Таким образом, нет оснований сомневаться в его готовности ко второму пришествию в «Спартак».

В пользу этого говорит и тот факт, что совсем скоро Черчесову грозит упереться в потолок в качестве наставника сборной России. На чемпионате мира команда добилась небывалого успеха, а в 2020 году постарается выступить не менее успешно на первенстве континента. Но уже потом её ждёт тяжелейший отбор на турнир в Катаре, неудача в котором может солидно ослабить позиции специалиста.

В свете этого, наиболее вероятно, что Черчесов возглавит «Спартак» после чемпионата Европы 2020 года, но не стоит зарекаться, что он не может принять коллектив уже осенью 2019-го. Да, глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что является «скорее противником» совмещения постов, но это прозвучало некатегорично.