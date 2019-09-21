«Он понимал, куда идёт»: бывшие футболисты и тренеры «Спартака» выступают за отставку Кононова

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Ксения Рахновская
«Спартак» расстанется с Олегом Кононовым до конца сезона. Такое мнение в интервью RT высказал экс-нападающий московской команды Сергей Юран. Эксперт заявил, что тренер несёт ответственность за трансферные ошибки красно-белых и должен задуматься о том, чтобы подать в отставку самостоятельно. Сам наставник столичной команды заявил, что верит в потенциал своего коллектива и не намерен писать заявление об уходе.
«Он понимал, куда идёт»: бывшие футболисты и тренеры «Спартака» выступают за отставку Кононова
  • © ФК «Спартак»

Столичный «Спартак» потерпел очередное поражение. В рамках 10-го тура красно-белые уступили «Уфе». Встреча, состоявшаяся на местном стадионе «Нефтяник», завершилась со счётом 1:0, при этом хозяева поля не нанесли в створ ворот гостей ни одного удара — «Спартак» забил себе сам.

Автором единственного гола стал защитник красно-белых Николай Рассказов, отправивший мяч в собственные ворота уже на 13-й минуте встречи.

Таким образом, московский коллектив потерпел четвёртое поражение подряд. Больше столичная команда проигрывала лишь в 2004 году. Тогда под руководством итальянского специалиста Невио Скалы серия без побед добралась до шести матчей. По её итогам тренер был уволен.

Таких же решений от руководства «Спартака» болельщики и эксперты ждут и сейчас. Однако владелец команды Леонид Федун и генеральный директор Томас Цорн продолжают выражать публичную поддержку тренеру.

Кроме того, и сам Кононов в своих многочисленных интервью подчёркивает, что, несмотря на серию поражений, по итогам сезона команда выполнит поставленную перед ней задачу в РПЛ.

«Как жить дальше? Работать. Всегда чёрная полоса проходит — и наступает белая. Верю, что при соответствующей работе и вере в себя будут успехи и победы придут. «Спартак» будет на том месте, на которое рассчитывает», — заявил Кононов после поражения от «Уфы».

Отвечая на прямые вопросы об отставке, которые журналисты остро поставили перед специалистом на послематчевой пресс-конференции, тренер подчеркнул, что не намерен расставаться с командой.

«Делаю своё дело честно, работаю 24 часа в сутки. Футболисты это видят, они со мной. Я быть в «Спартаке» до побед — это самое главное. На остальные темы не хочу говорить. Просто вспомните, что у нас ушло много игроков. Мы на стадии перестройки, о чём говорит и главный акционер. Так что ждать сиюминутного результата не стоит», — подчеркнул тренер.

При этом Кононов признался, что всё же столкнулся с рядом проблем.

«С приходом новых игроков всё стало не так просто. В какой-то степени было определённой неожиданностью, что в связи с этим я не могу быстро дать результат. Но продолжаю верить в свою работу и в то, что наши футболисты способны прогрессировать. У них есть потенциал»,— резюмировал специалист.

«Я тренер «Спартака». А что дальше?»

Однако коллеги по цеху не разделяют оптимизма со стороны Олега Кононова. В разговоре с RT наставник «Зоркого» Сергей Юран предположил, что главный тренер «Спартака» не справился с задачей построения самой команды. Эксперт отметил проблемы в формировании состава и заявил, что решить их оперативно у действующего тренерского штаба вряд ли получится.

«Игроки, которые пришли, не в состоянии заменить тех, кто был раньше. И вот тут возникает главный вопрос. Их хотел Кононов или их купили без его визы? Если инициатива исходила от тренера, то всё, что сейчас происходит, — это его ошибка. Почему он не среагировал на проблемы в линии атаки? Никак не повлиял на то, что в команде некому забивать? Для этого было целое трансферное окно», — задался вопросом специалист.

Кроме того, Юран высказал предположение, что Олегу Кононову стоило занять более жёсткую позицию относительно ключевых решений в клубе и объективно оценивать свои возможности перед назначением.

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«Он понимал, куда идёт и с какой критикой столкнётся. Знал, что 80% страны будут ждать от команды только положительного результата. А ещё он был осведомлён о задачах. Иначе это выглядит так: «Я тренер «Спартака». Точка». А что дальше? Если ты приходишь в клуб как пиджак, который можно повесить туда, потом перевесить обратно, то не жди иного результата», — заявил экс-нападающий красно-белых.

По мнению Юрана, Олег Кононов покинет «Спартак» до окончания текущего сезона. 

«Отставка неминуема. Вопрос, когда она произойдёт», — пояснил он.

При этом Юран назвал возможные причины того, что 53-летний специалист не подаёт в отставку самостоятельно.

«Он верит, что кризис ещё можно преодолеть. Возможно, учитывает и особенности контракта. Обычно соглашения составлены так, что неустойка выплачивается только в случае увольнения со стороны клуба», — отметил собеседник RT.

В завершение беседы Юран признался, что на месте Кононова с наибольшей долей вероятности всё же попрощался с командой, не дожидаясь уведомления об увольнении от руководства.

«Нужно найти мужество, чтобы уйти сейчас самому. Возможно, болельщики бы стали относиться по-иному. Я бы сказал, это было бы вовремя, люди бы поняли. В противном случае нужно быть морально готовым к новой волне критики и негодования со стороны спартаковских фанатов», — заявил эксперт.

«Игра деградирует»

Критические оценки Олег Кононов получил и от своих предшественников. Так, экс-игрок и тренер «Спартака» Андрей Чернышов заявил, что готов принять команду и вывести её из кризиса.

«Игра деградирует, поражения уже не являются ни для кого сюрпризом. Руководству нужно срочно принимать меры. Игры нет совсем, так что результата ждать не приходится. Мог бы я вернуть «Спартак» на лидирующие позиции? Да, сейчас есть знания и опыт, которых не было в 2003 году», — цитирует Чернышова Sport24.

Прийти на помощь бывшей команде выразил желание и испанец Рауль Рианчо. Специалист, передавший «Спартак» Олегу Кононову в ноябре 2018 года, заявил, что спасти команду может лишь полное взаимопонимание между тренерами и игроками.

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🗣 Олег Кононов: «Важно не отчаиваться и двигаться дальше» ⠀ — В Уфе всегда тяжело играть. На большие клубы местная команда настраивается вдвойне. Мы сегодня доминировали в контроле мяча, но не хватало острых и обостряющих передач, которые могли бы привести к голу. В обороне, за исключением пропущенного гола, мы не так много позволяли сопернику. Это положительный момент. Но в атаке нам нужно меньше терять мячи у чужих ворот, играть более раскрепощенно. Мотивация и настрой были на должном уровне. Я напомню: у нас молодая команда. У нее могут быть спады и проигрыши. Но я верю, что будут и победы. Мы будем бороться. Сейчас очень важно не отчаиваться и двигаться дальше. Я честно делаю свою работу, футболисты это видят, они со мной. У нас были и хорошие игры. Но, возможно, сложный график, в котором мы играли, сказался на функциональном состоянии. Довольно большая группа игроков ушла, новые пришли уже по ходу сезона. Ждать от молодой команды сиюминутного результата в такой ситуации неправильно. Добиться его не так просто, как может показаться со стороны. При этом у нас в каждом матче есть моменты. Верю, что наши молодые амбициозные футболисты будут прогрессировать — и победы придут. ⠀ #Кононов #Спартак #УфаСпартак

Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)

«Сейчас его судьбу может решать только руководство. Думаю, пока кредит доверия есть, а вот доверяют ли ему игроки, я не знаю. Это очень важно. Если они полагаются на тренера и верят в него и в то, что он говорит, то всем нужно проявить терпение. Готов ли я вернуться? Конечно. Кто откажет «Спартаку!» — приводит слова Рианчо Sport24.

Известный спартаковский защитник Сергей Горлукович обрушился на Олега Кононова с гневной тирадой. Экс-игрок красно-белых призвал руководство незамедлительно попрощаться с тренером, при этом не смог назвать имени его потенциального сменщика.

«Кононов — это путь в никуда. По матчу даже выделить некого, все безликие. Куда дальше-то? Страшно смотреть на этих людей. Игры нет совсем. Может быть, это потолок данного тренера. Не исключаю, что именно так он видит фирменный спартаковский стиль», — заявил эксперт в интервью «Спорт-Экспрессу».

Однако в спартаковском сообществе нашлись и те, кто не стал связывать нынешние неудачи красно-белых с личностью главного тренера. По мнению экс-форварда красно-белых Романа Павлюченко, в столичной команде нарушен баланс уровня подбора игроков и задач, которые ставятся перед ними.

«С таким составом ничего не смог бы сделать даже Гус Хиддинк. При всём уважении к игрокам этот «Спартак» не может одерживать красивые победы. Так что не надо всё валить на Кононова. На сборах у него была одна команда, теперь другая. За такой короткий период просто невозможно построить игру и наладить командные действия. Так что во всём том, что происходит, виноват не только тренер», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

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