Баннер в поддержку Кулькова, ссора Джикии с Оздоевым и досада Шюррле: что осталось за кадром матча «Спартак» — «Зенит»
- Георгий Джикия и Магомед Оздоев
- © Владимир Песня/РИА Новости
«Приехал тогда, когда это было нужно»
Матч «Спартака» и «Зенита» вновь оправдал статус одного из самых ожидаемых футбольных событий года. На встречу с принципиальным соперником из Санкт-Петербурга именитых гостей съехалось на порядок больше, чем было ранее на игре с ЦСКА.
Неожиданно для болельщиков и журналистов поболеть за свою бывшую команду прибыл легендарный экс-тренер Олег Романцев. Известный специалист, не посещавший матчи вот уже больше года, удивил собравшихся не только своим появлением, но и пылкой речью, в которой заявил, что красно-белые порвут соперников.
«Почему давно не появлялся? Приехал в тот момент, когда это было нужно», — пояснил Романцев журналистам.
В приподнятом настроении прибыли и гости с Невы. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, заходя на VIP-трибуну, утверждал, что его футболисты приехали в Москву только за победой и готовы биться до последнего.
На фоне многих других гостей, среди которых были экс-президент «Локомотива» Илья Геркус, бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев и первые лица РФС и РПЛ, настоящий фурор среди фанатов красно-белых вызвало появление Алекса Крала. Чешский полузащитник подписал контракт с москвичами лишь за несколько часов до стартового свистка, но уже стал любим и узнаваем публикой.
«Я просто в восторге! Никогда и нигде не видел такого. Потрясающие болельщики, это понятно уже сейчас. Очень рад, что приехал в Россию. Ваш чемпионат выше уровнем, так что для меня это настоящий вызов», — поделился эмоциями новобранец «Спартака».
Война трибун и акции поддержки и памяти
Неотъемлемой частью матчей такого уровня становятся масштабные перформансы и баннеры со скрытым смыслом, направленные на то, чтобы задеть фанатов соперника. Объединение спартаковских болельщиков «Фратрия» на сей раз подготовило красочную и масштабную акцию, воспроизведя на полотне фото с празднования победного гола в предыдущем туре.
Кроме того, болельщики адресовали слова поддержки экс-защитнику «Спартака» и куратору академии Черенкова Василию Кулькову. За несколько дней до встречи стало известно, что он борется с онкологией.
Наш баннер Василию Кулькову.— Supporters Group News (@SupportersNews) 1 сентября 2019 г.
Сергеич! Держись! Мы должны победить в этой битве за твою жизнь 💪🏻💪🏻💪🏻🔴⚪️ pic.twitter.com/dXXLCbTi1E
Сине-бело-голубые, в свою очередь, установили большую растяжку в память о трагедии в Беслане, произошедшей ровно 15 лет назад.
Тем не менее позже фанаты всё же переключились на пикировку между собой. На трибуне «Спартака» поочерёдно появились тканевые растяжки, посвящённые последним событиям в стане соперника, — в частности, нашумевшему переходу полузащитника Алексея Сутормина, который обошёлся чемпионам страны в символическую сумму — 50 тыс. рублей.
Подготовили болотным товарищам ещё одно послание.— Supporters Group News (@SupportersNews) 1 сентября 2019 г.
Привет всем вашим Дзюбам (верни халаты!), Суторминым и Кокориным. pic.twitter.com/YFnwpi2x3D
«Где же мне сесть?»
Ажиотаж — обычное явление для матчей такого уровня. Однако на этой игре он был особенно велик. Так, свободного кресла в ложе прессы не хватило даже вратарю «Спартака» Александру Селихову. Окинув взглядом переполненный сектор, футболист повёл себя по-джентльменски и даже предложил принести стулья двум девушкам, которые также остались без мест.
В итоге голкипер, не попавший в заявку по решению медицинского штаба, скромно присел прямо на ступеньках трибуны, однако вскоре всё же нашёл последнее свободное место рядом с одноклубниками Резиуаном Мирзовым и Максимом Глушенковым, которые болели за свою команду.
«Мешков, я слежу за тобой»
Отдельное внимание стоит уделить взаимоотношениям трибун с главным арбитром встречи Виталием Мешковым. Его действия, а в особенности отменённый гол в ворота Андрея Лунёва, буквально доводили публику до ярости.
С центральных секторов то и дело доносились оскорбительные выкрики в адрес рефери.
«Мешков! Ты что творишь-то? Я слежу за тобой!» — на повышенных тонах обращался к судье один из фанатов красно-белых.
Да и в целом эмоции стадиона балансировали между гневом и отчаянием. Полярное настроение чувствовалось лишь в гостевом секторе, который после гола своей команды практически не затихал ни на секунду.
Спартаковская же публика чаще скандировала «Вперёд, «Спартак», а после очередного упущенного момента хваталась за голову.
Непросто в такой атмосфере было самым юным поклонникам красно-белых. Очередные решения судьи и нереализованные моменты в исполнении любимых футболистов доводили детей до слёз. Самых впечатлительных родителям приходилось успокаивать просмотром мультфильмов.
Правильный папа - ребёнку мультики, себе дальше нервы трепать )) pic.twitter.com/Ud4iYv1z6r— Kseniia Rakhnovskaia (@xx_Xenon_xx) 1 сентября 2019 г.
Кипели страсти и на бровке. Обычно спокойного Олега Кононова на сей раз линейные арбитры вынуждены были часто сдерживать. Наставник москвичей периодически пытался преодолеть границы технической зоны и докричаться до главного судьи и своих подопечных.
Нервозность передалась и футболистам. Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев неоднократно повышал голос на подающих мячи мальчишек, а его партнёр Андре Шюррле эмоционально реагировал на свои промахи и порой готов был растерзать себя. Обратив внимание на этот факт, журналисты решили уточнить у Александра Селихова, на каком языке обычно ругается чемпион мира.
«Сейчас, думаю, на немецком», — пояснил вратарь «Спартака».
«Спросите у Оздоева, что случилось»
Накал борьбы с поля перекинулся и в подтрибунное помещение. Как стало известно RT, полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев сразу после финального свистка в эмоциональной форме стал выказывать недовольство действиями спартаковского капитана Георгия Джикии.
Эскалации конфликта помешали партнёры по команде и сотрудники службы безопасности, которые вовремя вмешались и разняли футболистов.
Через несколько минут оба игрока прокомментировали произошедшее.
«Всё нормально, это футбол. Эмоции», — заявил RT Оздоев.
Однако его визави инцидент воспринял иначе, о чём поспешил сообщить репортёрам.
«Это у Оздоева надо спросить, что случилось. Изначально там ничего не было, обычный игровой момент. Да, было громко. И в подтрибунке, и на поле. На то оно и дерби. Все хотят победить», — отметил Джикия.
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