У экс-футболиста «Спартака» Кулькова диагностирован рак

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Бывший защитник, а ныне член тренерского штаба академии московского «Спартака» Василий Кульков болен раком.
У экс-футболиста «Спартака» Кулькова диагностирован рак
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Как сообщает пресс-служба фанатского объединения «Фратрия», у 53-летнего специалиста диагностирован плоскоклеточный рак пищевода.

Отмечается, что он начал проходить лечение.

Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995-го по 1997-й. В составе красно-белых он стал чемпионом СССР 1989 года, серебряным призёром первенства России 1991 года и бронзовым — 1995-го. С 2009-го Кульков работал в академии «Спартака».

Ранее стало известно, что экс-тренеру сборной России по баскетболу Дэвиду Блатту диагностировали рассеянный склероз.

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