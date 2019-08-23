У экс-футболиста «Спартака» Кулькова диагностирован рак

Бывший защитник, а ныне член тренерского штаба академии московского «Спартака» Василий Кульков болен раком.

Как сообщает пресс-служба фанатского объединения «Фратрия», у 53-летнего специалиста диагностирован плоскоклеточный рак пищевода.

Отмечается, что он начал проходить лечение.

Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995-го по 1997-й. В составе красно-белых он стал чемпионом СССР 1989 года, серебряным призёром первенства России 1991 года и бронзовым — 1995-го. С 2009-го Кульков работал в академии «Спартака».

Ранее стало известно, что экс-тренеру сборной России по баскетболу Дэвиду Блатту диагностировали рассеянный склероз.